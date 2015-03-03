美国债市：公司债供应拖累公债价格走低，市场关注美国非农就业报告

* Actavis发行210亿美元债券

* 艾克森美孚计划发售70亿美元债券

* 美国公债收益率高于欧洲可比公债，支撑美国公债市场

* 交易商静待美国月度就业报告

路透纽约3月3日 - 美国公债价格周二连跌第二日，受累于公司债供应，不过，市场对于美国公债相对较高的收益率仍有需求，同时静待周五公布的美国就业报告，限制了公债价格的跌幅。

药商Actavis 周二发行210亿美元公司债，根据汤森路透旗下分支IFR提供的数据，此为史上第二大公司债发行交易。分析师称，投资者出售部分公债，以购买此批新债，如果需求超过预期，此次发行规模将可能增至300亿美元。

另外据IFR，评级为AAA的艾克森美孚 周二宣布计划发行70亿美元公司债。

“还有很多债券需要市场消化，”Action Economics全球固定收益产品部董事总经理Kim Rupert表示。

不过，由于美国公债收益率高于欧洲可比公债，对美国公债的持续需求支撑公债价格，并阻止市场出现更大规模的抛售。

指标10年期公债收益率 最新报2.12%，盘中触及逾一周高位2.13%，此为2月23日以来最高。10年期德债收益率 最新报0.38%，距离2月26日触及的纪录低位0.28%不远。

在周五美国公布月度非农就业报告前，交易商不愿大举押注，这也使公债价格持稳。经济学家预计，报告将显示2月非农就业岗位增加24万，低于1月增幅25.7万。

“看看美国数据，其实是在恶化，”野村证券国际的美国利率策略部主管George Goncalves表示。

“唯一的亮点是就业数据...我认为这是公债市场没有出现大幅抛售的原因之一。”

美国30年期公债价格 最新跌18/32，收益率为2.71%，周一尾盘报2.69%。美国五年期公债价格 最新跌4/32，收益率报1.61%，盘中触及近两周高位1.6171%。

美国三年期公债价格 最新跌2/32，收益率报1.07%，高于周一尾盘的1.05%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-01/32) 0.678

五年期公债 98-28/32 (-05/32) 1.609

10年期公债 98-29/32 (-11/32) 2.122

30年期公债 95-20/32 (-19/32) 2.715(完)

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