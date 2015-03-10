美国债市：公债价格大涨，因欧洲央行购债行动拖低欧洲公债收益率

美国债市：公债发行日程表
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* 欧洲央行购债计划实施第二日
* 欧洲公债收益率跌至新低
* 长期公债价格升逾一个大点
路透纽约3月10日 - 美国公债收益率周二走低，因欧洲央行的大规模购债计划拖累区内公债收益率走低，使美国公债的相对价值进一步提高。
指标10年期美国公债收益率 尾盘报2.1262%，价格上扬19/32，因爱尔兰、西班牙和其他欧元区公债收益率触及纪录低位。
“今日市场主要受相对价值交易驱动，”R.W. Pressprich & Co.的美国政府和机构交易部主管Larry Milstein表示。
德国10年期公债收益率 周二跌至纪录低位0.23%，今天是欧洲央行实施规模达到1万亿欧元购债计划的第二日。
“如果我们的收益率较欧洲高出190个基点，这是很有吸引力的，”CRT Capital的公债策略部主管David Ader，“欧洲收益率回落还推升了美元。”
美元 连续数月攀升，自3月1日以来兑欧元跳升了4.5%，这一趋势应该会继续，这将在一定程度上弥补美国公债价格回落给海外投资者带来的损失。
美国公债收益率近期一路上行，因机构投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前调整头寸。美联储接近在2006年以来首次升息。
“联储不会在此次会议上升息，但他们会调整声明措辞，为升息铺路，”Ader说。
周二，受寻求收益的海外投资者青睐的较长期公债价格涨幅最大，30年期公债价格 尾盘上扬多达1-15/32，收益率报2.7238%。
七年期公债价格 上涨12/32，收益率报1.9402%。根据汤森路透数据，五年期公债 收益率盘中一度跌至1.60%之下，尾盘报1.6098%，价格日内上扬6/32。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，
美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选