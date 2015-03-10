美国债市：公债价格大涨，因欧洲央行购债行动拖低欧洲公债收益率

* 欧洲央行购债计划实施第二日

* 欧洲公债收益率跌至新低

* 长期公债价格升逾一个大点

路透纽约3月10日 - 美国公债收益率周二走低，因欧洲央行的大规模购债计划拖累区内公债收益率走低，使美国公债的相对价值进一步提高。

指标10年期美国公债收益率 尾盘报2.1262%，价格上扬19/32，因爱尔兰、西班牙和其他欧元区公债收益率触及纪录低位。

“今日市场主要受相对价值交易驱动，”R.W. Pressprich & Co.的美国政府和机构交易部主管Larry Milstein表示。

德国10年期公债收益率 周二跌至纪录低位0.23%，今天是欧洲央行实施规模达到1万亿欧元购债计划的第二日。

“如果我们的收益率较欧洲高出190个基点，这是很有吸引力的，”CRT Capital的公债策略部主管David Ader，“欧洲收益率回落还推升了美元。”

美元 连续数月攀升，自3月1日以来兑欧元跳升了4.5%，这一趋势应该会继续，这将在一定程度上弥补美国公债价格回落给海外投资者带来的损失。

美国公债收益率近期一路上行，因机构投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前调整头寸。美联储接近在2006年以来首次升息。

“联储不会在此次会议上升息，但他们会调整声明措辞，为升息铺路，”Ader说。

周二，受寻求收益的海外投资者青睐的较长期公债价格涨幅最大，30年期公债价格 尾盘上扬多达1-15/32，收益率报2.7238%。

七年期公债价格 上涨12/32，收益率报1.9402%。根据汤森路透数据，五年期公债 收益率盘中一度跌至1.60%之下，尾盘报1.6098%，价格日内上扬6/32。(完)

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