美国债市：公债价格上扬，因10年期公债标售海外需求强劲

* 今日进行的210亿美元公债标售中海外需求强劲

* 交易商关注下周举行的美联储政策会议

路透纽约3月11日 - 美国公债价格周三上扬，之前财政部标售210亿美元10年期公债，海外需求强劲。

周三尾盘，美国较长期公债再度跑赢较短期公债，长期公债是美债较欧元区公债利差扩阔的最大受益方。美国30年期公债 价格尾盘上扬21/32，收益率报2.6885%，上周五尾盘报2.843%。

美国公债价格周一和周二连涨，今日上午小幅回落，但在财政部标售10年期公债后转跌为升。财政部宣布，此次标售的得标利率为2.139%，且总投标高于2月的同类标售。

CRT Capital的策略师Ian Lyngen告诉客户，包括海外投资者和外国央行在内的间接投标占总投标的58.6%，正常水平为50%。

D.A. Davidson的固定收益产品交易员Mary Ann Hurley表示，海外投标规模反应“对美国长期公债的需求，因为美国公债的收益率远高于其他国家的公债。”

周三欧元区公债收益率走低，因欧洲央行购买区内各国公债，目前的购债步伐符合央行能完成在一年半的时间内购买1.1万亿欧元资产的计划。

根据路透数据，美国指标10年期公债价格尾盘上扬5/32，收益率报2.1103%，较德国可比公债收益率 高近2个百分点。

投资者预计美国利率将攀升。美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周开会，且可能在政策声明中弃用在调整政策时将“保持耐心”的措辞，这是联储最快可能在6月开始升息的先兆。

较短期公债价格持平至小涨。美联储升息对较短期公债的影响最大。

“因预计联储将早于预期升息，市场越来越不看好两年、三年和五年期等较短期公债，”Wilmington Trust的固定收益资产组合经理Wilmer Stith表示，“市场大幅波动，且我们预计在联储真正开始行动前，这样的市况将持续。”

财政部将在周四标售130亿美元30年期公债。(完)

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