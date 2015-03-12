美国债市：公债价格下滑，30年期公债标售疲弱令长债收益率本周首次上涨

* 公债标售引发公债转跌

* 长债价格跌幅最大

路透纽约3月12日 - 美国公债价格周四下滑，长债收益率本周首次小涨，因今日美国财政部标售的130亿美元30年期公债需求疲弱。

美国今日公布的零售销售数据意外疲弱，一度提振公债价格上涨，但公债标售结果疲弱刺激卖压出笼，令30年期公债价格由升转跌。

美国30年期公债 尾盘跌9/32，收益率报2.963%，盘中触及2.634%的低点。30年期长债是美债较欧元区公债利差扩阔的最大受益方。

根据汤森路透数据，指标10年期公债 尾盘跌1/32，收益率报约2.11%。

美国财政部数据显示，今日发售的30年期公债需求疲弱，得标利率为2.681%后，其他年期的公债升幅也缩窄了。

财政部称，此次标售投标倍数为2.18，为去年5月来最低。2月时为2.26。

“标售结果疲弱，”CRT Capital策略师Ian Lyngen表示。

自周一欧洲央行开始实施规模达到1.1万亿欧元的购债计划，以应对经济迟滞以来，美国公债价格一路走强，因该计划令收益率高很多的美国公债相对更有吸引力。

欧债收益率本周降至纪录低点，10年期德债收益率报0.237%，较可比美债收益率低约184个基点。

美国2月零售销售下滑0.6%，1月为下滑0.8%，主要受美国多数地区严寒天气影响。这是2012年来零售销售首次连跌三个月。

零售销售持续不振促使市场揣摩美联储升息的时机。下周美联储将开会，可能在政策声明中弃用在调整政策时将“保持耐心”的措辞，这将是联储向结束近零利率时代迈出的一步。

“今日的数据不一定会改变美联储的想法。我认为他们将在下周弃用‘保持耐心’措辞，我们仍预计会在今年年中升息，”Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer表示，“但如果之后的数据持续疲弱，升息可能会推迟。”(完)

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