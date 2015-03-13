美国债市：公债价格在劲扬一周后走低，关注美联储政策会议

* 交易商未受美国PPI数据疲弱的影响

* 欧元区公债收益率在急跌后回稳

* 美联储将在下周开会

路透纽约3月13日 - 美国公债价格周五在劲扬一周后走低，今日公布的美国生产者物价指数意外疲弱，一度推高公债价格，但涨势未能坚持到最后。

机构投资者将关注焦点从欧洲的大规模购债行动转向下周将举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，联储可能在会上向结束近零利率政策再迈进一步。欧洲央行的购债计划本周推升美国公债。

“市场正在盘整，”Action Economics的全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示，“目前想当买家不容易。”

美国30年期公债价格 最新下跌10/32，收益率报2.6909%。30年期公债是美债较欧元区公债利差扩阔的最大受益方。

指标10年期公债价格 最新回落4/32，收益率报2.11%，盘中触及2.089%的低位，因美国劳工部报告2月PPI意外下滑后，价格一度攀升。

数据显示，2月最终需求PPI较前月下降0.5%，1月降幅为0.8%，表明通胀温和，使对美联储在6月升息的预期遭遇更大的阻力。

“毫无疑问，这对公债市场有利，”CRT Capital Group的策略师David Ader表示。

其他较短期公债涨跌互现，多数基本持平，因欧洲公债收益率周五止住跌势。10年期德债收益率 从本周触及的纪录低位反弹，最新报0.27%。

根据路透数据，本周美国公债的涨势使10年期公债收益率从2.194%降至2.10%左右。

“主要原因是海外需求强劲，”Raymond James的固定收益部主管Kevin Giddis表示，“另一个原因是，在联储下周开会前国内经济数据转弱。”

美联储将在下周二和周三开会，市场广泛预计联储将在正式声明中弃用在升息问题上“保持耐心”的措辞。

“多数人认为，联储将在声明中弃用‘保持耐心’措辞，但我认为，叶伦将大费口舌地强调，政策路径仍在很大程度上取决于数据，弃用‘耐心’措辞并不意味着将在6月升息，”Rupert说。(完)

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