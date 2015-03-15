重温稿-美国债市：公债价格在劲扬一周后走低，关注美联储政策会议

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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* 交易商未受美国PPI数据疲弱的影响
* 欧元区公债收益率在急跌后回稳
* 美联储将在下周开会
路透纽约3月13日 - 美国公债价格周五在劲扬一周后走低，今日公布的美国生产者物价指数意外疲弱，一度推高公债价格，但涨势未能坚持到最后。
机构投资者将关注焦点从欧洲的大规模购债行动转向下周将举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，联储可能在会上向结束近零利率政策再迈进一步。欧洲央行的购债计划本周推升美国公债。
“市场正在盘整，”Action Economics的全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示，“目前想当买家不容易。”
美国30年期公债价格 最新下跌10/32，收益率报2.6909%。30年期公债是美债较欧元区公债利差扩阔的最大受益方。
指标10年期公债价格 最新回落4/32，收益率报2.11%，盘中触及2.089%的低位，因美国劳工部报告2月PPI意外下滑后，价格一度攀升。
数据显示，2月最终需求PPI较前月下降0.5%，1月降幅为0.8%，表明通胀温和，使对美联储在6月升息的预期遭遇更大的阻力。
“毫无疑问，这对公债市场有利，”CRT Capital Group的策略师David Ader表示。
其他较短期公债涨跌互现，多数基本持平，因欧洲公债收益率周五止住跌势。10年期德债收益率 从本周触及的纪录低位反弹，最新报0.27%。
根据路透数据，本周美国公债的涨势使10年期公债收益率从2.194%降至2.10%左右。
“主要原因是海外需求强劲，”Raymond James的固定收益部主管Kevin Giddis表示，“另一个原因是，在联储下周开会前国内经济数据转弱。”
美联储将在下周二和周三开会，市场广泛预计联储将在正式声明中弃用在升息问题上“保持耐心”的措辞。
“多数人认为，联储将在声明中弃用‘保持耐心’措辞，但我认为，叶伦将大费口舌地强调，政策路径仍在很大程度上取决于数据，弃用‘耐心’措辞并不意味着将在6月升息，”Rupert说。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透米兰5月11日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四公布，新执行长Jean Pierre Mustier的领导带动该行出现转机，第一季净利跳增至9.07亿欧元(9.86亿美元)，超出预期。