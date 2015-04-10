美国债市：公债价格小涨，投资者关注下周公布的经济数据

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* 3月美国进口物价回落，表明通胀温和

* 里奇蒙联储总裁拉克尔认为升息后再降息没有问题

路透纽约4月10日 - 美国公债价格周五在昨日走低后反弹，因投资者回补在疲弱的30年期公债标售后建立的空头头寸。

周四进行的美国30年期公债标售的得标利率为2.598%，较交易商的预期高出约3个基点。标售结果平平，推动公债收益率周四升至三周来最高水平。

“在昨日出现得标利率高出标售前收益率后，市场出现部分低吸买盘以及对其他长期公债的买兴，特别是，下周将有一系列关键数据公布，其中包括零售销售，以及生产者和消费者物价指数等，”RBS Securities的公债策略师Tyler Tucci表示。

“这些数据将让我们了解通胀的状况，将为未来几周债市的走势设定基调。”

周五公布的数据显示，通胀压力仍然温和，因3月进口物价下滑，这可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)无法在6月升息。

今日尾盘，美国10年期公债价格 上扬2/32，收益率报1.950%，周四触及逾一周高位。

美国30年期公债价格 上扬8/32，收益率报2.582%，低于周四的2.6000%。周四，30年期公债收益率一度触及约三周最高2.607%。

里奇蒙联储总裁拉克尔周五称，他认为联储在升息后再在必要时将利率降至零没有任何问题。他还指出，在3月联邦公开市场委员会(FMOC)会议上，6月升息获得了“相当可观”的支持。

债市基本未受他的讲话影响，收益率保持在下跌后的水平。

“FOMC 3月会议记录，以及疲弱的非农就业数据使市场将对美联储升息时间的预期推迟至今年晚些时候，”CRT Capital的分析师说。

“多数人仍预计联储将在年内首次升息，不过，我们听到越来越多有关人们将升息预期推迟至明年首季的说法，但目前这种看法还不普遍。”

-----------------------1930 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-01/32) 0.560

五年期公债 99-28/32 (-01/32) 1.401

10年期公债 100-14/32 (+02/32) 1.951

30年期公债 98-09/32 (+09/32) 2.583(完)

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