美国债市：公债价格持稳，投资者关注本周将公布的经济数据

* 公债价格持稳，投资者关注本周将公布的经济数据 * 市场聚焦周二出炉的零售销售数据 * 交易商寻求澄清逆回购操作 路透纽约4月13日 - 美国公债价格周一持稳，本周将有大量数据出炉 ，投资人将仔细研读，寻找美国经济成长是否在放缓的进一步迹象。 投资人聚焦周二将公布的零售销售数据，周三和周四美国将公布制造 业数据，周五将有消费者物价和消费者信心数据。 美国3月就业增长逊于预期，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)对 通胀的态度更为温和，巩固了美联储将等更久才升息的预期。在近期一波 疲弱的数据公布前，投资人原本预计美联储可能在6月加息。 “市场普遍感觉在令人失望的非农就业报告公布后及在美联储会议记 录公布前，对升息时机的预期进一步推迟在今年稍晚，所以如果你原本预 计在6、7月，现在预计在9月或更迟的可能性看来更大。”CRT Capital高 级公债策略师Ian Lyngen称。 指标10年期公债价格 上扬3/32，收益率报1.94%，上周五 尾盘报1.950%。 美联储周三午后将发布经济状况褐皮书，本周还有多位美联储官员将 发表讲话，包括美联储副主席费舍尔。 投资人也将关注周三晚间纽约联储执行副总裁暨金融市场部主管波特 的讲话，以评估美联储如何应对升息的技术问题。 根据会议记录，联储官员表示，在开始升息后，可能暂时增加逆回购 操作中贷出的美国公债，不过他们也表达了对计划规模可能过于庞大的担 忧，并讨论了减小规模的途径。该隔夜操作计划目前在3,000亿美元封顶 。 “会议记录令投资人对美联储的退出计划有些担忧，”RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Michael Cloherty表示，“在1月会议记录 中看似他们开始讨论如何退出的细节，但在3月会议记录中完全没有提及 。” 美联储透过逆回购操作暂时从金融体系中抽走现金，作为帮助控制短 期利率的途径。 -----------------------1829 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+02/32) 0.540 五年期公债 99-32/32 (+04/32) 1.377 10年期公债 100-18/32 (+05/32) 1.937 30年期公债 98-12/32 (+03/32) 2.579(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)