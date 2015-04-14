美国债市：公债收益率下滑，因零售销售数据逊于预期

* 公债收益率下滑，因市场预计美联储在6月升息的可能性降低 * 美国零售销售增长，但增幅不及预期 * 希腊债务危机不确定性巩固了对公债的买盘 * 德债收益率跌至纪录低点 路透纽约4月14日 - 美国公债收益率周二下滑，此前数据显示美国3 月零售销售增幅不及市场预期，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联 储)不太可能在6月加息的预期升温。 美国商务部公布，3月零售销售增长0.9%，路透访查的分析师原本预 计增长1.0%。 “增幅低于预期，”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示 ，“这对确认6月升息可能有些过早略有帮助。” 美国3月就业增长逊于预期，且美联储会议记录对通胀的态度更为温 和，巩固了美联储将等更久才升息的预期。在近期一波疲弱的数据公布前 ，投资人原本预计美联储可能在6月加息。 “有了今日的数据，加上月初公布的较弱就业数据以及仍然低迷的通 胀，因此美联储不会操之过急。”D.A. Davidson固定收益交易部门副总 裁Mary Ann Hurley称。 周二公布的其他数据显示，美国3月生产者物价指数(PPI)上升。劳工 部公布，3月最终需求PPI上升0.2%。 指标10年期公债价格 上扬16/32，收益率报1.87%，周一 尾盘报1.94%。 下一重要经济数据将是周五出炉的消费者物价指数(CPI)。 “那将是很重要的数据，因美联储一直最关注消费者支出，而不是批 发商的支出。”Hurley称。 美国通胀一直低于美联储2%的目标，市场认为这令美联储升息的能力 复杂化。 对希腊和欧盟债务谈判僵局的担忧也巩固了对美国公债的买盘，扶助 拖累德债收益率跌至纪录低点。 德国10年期公债收益率 跌至0.13%低点。欧洲央行的购债 以及对希腊危机的担忧提振了德债，尽管本周市场涌入大量新债供应。 全球经济成长放慢以及地缘政治不确定性等也是牵绊美联储无法在短 期内升息的因素。 -----------------------1842 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+02/32) 0.512 五年期公债 100-07/32 (+07/32) 1.333 10年期公债 100-30/32 (+12/32) 1.897 30年期公债 99-05/32 (+27/32) 2.540(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)