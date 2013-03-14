《美债周五展望》长期公债价格小幅回落，因就业市场改善

* 股市走强损及对低风险美国公债的需求

* 财政部标售130亿美元30年期公债获疲弱需求

路透纽约3月14日 - 美国长期公债周四小幅走低，因就业数据改善且股市上扬，损及低风险公债的吸引力。

周三进行的10年期公债标售获强劲需求，但今日进行的30年期公债标售需求疲弱。

“30年期公债标售结果不佳，”Stone & McCarthy Research Associates的市场分析师John Canavan表示，“非直接投标异常强劲，但直接投标大幅减少。”

直接投标仅占总购买量的4.87%，为2009年9月以来最低。

央行和其他间接投标的大幅增加缓解直接投标减少的影响，今日的标售中，间接投标占总购买量的41.97%，为四个月来最高。

今日进行的130亿美元30年期公债续发的得标利率为3.248%，为年内最高。

财政部公布投标结果后，公债一度扩大跌幅。

盘初，美国公债收益率跟随西班牙公债收益率走高，之前，西班牙进行的长期公债标售规模还不到10亿欧元。

数据显示，上周初请失业金人口意外减少，连续第三周回落。就业数据公布后，公债扩大跌幅。

指标10年期公债 价格回落2/32，收益率攀升至2.03%,周三尾盘报2.02%。30年期公债 价格回落3/32，收益率从周三尾盘的3.22%攀升至3.23%。

尽管股市再度上扬，且就业数据令人鼓舞，但长期公债仅小幅走低，较短期公债价格基本持稳。

分析师表示，这部分是因许多投资者认为，10年期公债收益率攀升至2%之上有一定的吸引力。

另外，市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续购买公债，为市场提供强有力的支撑。

“几乎可以肯定，货币政策将在2013年保持超宽松水平，美联储将继续购债，”Nationwide Mutual Insurance Company的高级副总裁兼首席经济学家David Berson表示，“几年内，美联储不会收紧政策。”

经济方面，“所有数据都有所改善，”Raymond James的高级市场分析师Ellis Phifer说。他预计，如果股市续涨，10年期公债收益率将触及2.15%。

今日公布的另一项数据显示，2月美国生产者物价指数增幅为五个月来最大，因汽油价格上涨。总体而言，数据未显示出通胀压力全面增加的迹象。市场基本未受该数据的影响。

劳工部称，经季节性调整后生产者物价指数2月增长0.7%，1月增幅为0.2%。

美国2月消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布，据路透调查，数据料显示整体CPI较前月增长0.5%，扣除食品和能源的核心CPI增长0.2%，整体CPI较上年同期料增长1.9%，核心CPI则料增长2.0%。

市场可能还关注纽约联邦储备银行3月制造业数据，预计该数据为正10，基本持平于上月。

美联储公布的2月工业生产数据料显示较前月增长0.4%，1月为下降0.1%。

路透/密西根大学消费者信心指数3月初值料为78.0，略高于2月的77.6。(完)

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