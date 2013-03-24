《美债一周展望》美债价格近持平，因投资者因塞浦路斯危机而不安

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容无调整)

* 美债价格下跌，因塞浦路斯有望达成协议

* 10年期收益率陷入1.90-1.97%窄幅区间

* 美联储购入36.8亿美元将于2018-2020年到期债券

路透纽约3月22日 - 美国公债价格周五交易近持平，因周末塞浦路斯救援案仍未有定论，投资者对该国能否留在欧元区感到不安。

塞浦路斯执政党表示，塞浦路斯周五还有几个小时就可达成协议融资数十亿欧元，获得欧盟救援，从而避免金融崩盘及从欧元区退出。

此前莫斯科方面拒绝了该国的援助请求。

“日内交易量非常低，”CRT Capital Group公债策略部主管David Ader称。“与美债相关的消息面不多…我们只是在等待中。”

指标10年期公债 跌2/32，收益率为1.920%。

该收益率本周陷于1.90-1.97%之间，上周曾跌至2.06%附近。

30年期公债 亦跌2/32，收益率为3.137%。

由于市场担心塞浦路斯问题可能在西班牙和意大利等其他欧元区成员国重现，本周公债收益率下滑，尽管美国经济数据好转使得一些市场人士做空美债。

交易员怀疑欧元区的进一步动荡是否会将指标美债收益率再度压低至1.90%下方，抑或塞浦路斯问题有了解决方案能否将市场注意力重新转向美国经济，并促使美债收益率重返2%上方。

“整体而言，人们不是特别确信市场将向哪个方向走，”法国 兴业银行(Societe Generale)美国公债交易商Sean Murphy表示。

投资者在审视数据，从中寻找就业情形好转迹象，就业被视作美联储终止目前购债方案的关键因素。

周五美联储购买36.8亿美元将于2018和2020年到期的公债。