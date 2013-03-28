《美债周四展望》公债收益率触及三周最低，因欧元区忧虑带动避险买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 公债价格因欧元区忧虑上扬，收益率跌穿阻力位

* 美联储买入15.6亿美元2039-2043年到期公债

* 美国财政部周四将发售290亿美元七年期公债

路透纽约3月27日 - 对欧元区的担忧周三将美国指标10年期公债收益率压至逾三周低点，并跌穿技术阻力位，因投资人对银行进一步重组和意大利公债标售结果疲弱感到不安。

美国财政部今日标售350亿美元五年期新债，获得强劲需求，这是本周990亿美元新债标售的一部分。

复活节长周末前对较低风险公债有需求，且投资人为季末粉饰账面也令周三公债升势加强。

“欧洲银行体系脆弱，其威胁犹存，”BlackRock全球首席投资策略师Russ Koesterich表示。

意大利周三标售的五年期公债得标利率为10月来最高，因该国组建新政府缺乏进展，且对塞浦路斯救助的担忧殃及需求，但意大利10年期新债标售得标利率降低。

公债标售后，美国公债价格上扬，跟随德债走势。美国10年期公债收益率跌穿1.89-1.90%的阻力水准后，公债价格扩大涨幅，许多投资人在该水准有止损单出脱空头仓位。

“(10年期收益率)跌破了1.90%，多个止损单被触发，”瑞士信贷利率分析师Ira Jersey表示。

指标10年期公债 价格尾盘上扬17/32，收益率报1.85%，周二尾盘报1.91%。

自上周初塞浦路斯忧虑点燃后，美国10年期公债收益率就在约1.90-1.97%的区间内交投。该收益率从3月8日的2.09%高位回落。

“我们在今年头两个月中已经认为来自欧洲的尾部风险已经消失，现在这种风险再度出现，”Jersey说。

10年期公债收益率和10年期美元利率互换息差 触及18.25个基点，为6月来最宽。衡量全球金融体系信心的指标--10年期互换利差自逾一周前塞浦路斯银行危机爆发以来已近翻倍。

法国经济去年第四季疲弱，萎缩0.3%，令投资人对欧洲继续拖累全球经济的担忧加重。

欧洲情势引发的避险买盘帮助美国财政部标售350亿美元五年期新债，间接投标者购入46%，为11个月来最高。得标利率为0.76%。

财政部周四将标售290亿美元七年期公债，为本周最后一次。

美国公债市场将于周四1800GMT提前结束交易，周五休市一天。