《美债一周展望》公债价格连升三周，但后市料因美国经济改善而逐步走低

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

路透纽约3月28日 - 美国公债价格周四小跌，但本周连升第三周，因对欧元区的忧虑重现帮助公债扳回1月和2月的部分失地。今年公债市场开局不佳，因投资人押注美国经济转强。

美国公债市场今日1800GMT提前结束交易，周五因耶稣受难日休市一天。

指标10年期公债收益率已跌至近三周低点，因投资人担心塞浦路斯重组银行业所采取的让债权人和银行储户承担损失的做法，将成为欧元区其他受困国家未来救助的模板。

避险买盘令许多投资人措手不及，他们原本认为随着美国经济数据不断改善，美国公债收益率会上升。交易商和分析师表示，这些投资人空头回补令公债升势加强。

“我们看到风险偏好再起与季末因素掺杂在一起，推动公债收益率走低，我认为不少人这次可能都措手不及，”道明证券驻纽约的利率分析师Gennadiy Goldberg说。

指标10年期公债 收益率报1.85%，同周三尾盘变动不大。3月8日该收益率高见2.09%，去年年底收报1.76%。

巴克莱的美国公债总回报指数今年首季跌0.13%，去年第四季跌0.09%。

但许多投资人仍预计随着美国经济持续增强，公债收益率将逐步上升。

“我们未来将看到公债价格在反复震荡中趋升，”Goldberg说。道明证券预计10年期公债收益率年底时将为2.3%。

下周美国将公布月度非农就业报告，市场将密切关注以寻找就业市场进一步改善的迹象。路透访查的分析师预估中值为3月美国非农就业岗位增加20万。

美国公布的数据显示，中西部制造业指数大跌，激活了一些对美国经济可能同之前三年一样，在春夏放缓的担忧，美国公债的跌势稍早一度因此缓和。

塞浦路斯局势相对平静也降低了投资人对美债的一些避险需求。

“塞浦路斯事态有序，这在长周末前对投资人是一个好的迹象，”Guggenheim Partners美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。

但因对欧洲的较长期担忧持续，对公债的兴趣浮现。“许多投资人不希望在长周末前作空，所以对公债价格有支撑。”Rogan称。

许多欧洲主要市场周五和下周一都将休市。

今日，美国财政部标售290亿美元七年期公债，需求略显疲弱，这是本周990亿美元公债发售的最后一批。

此次七年期公债发售得标利率为1.248%，较交易商原本预期的水准高近半个基点。