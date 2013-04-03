《美债周三展望》公债价格走低，因投资者转投风险较高资产

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 市场静待周五公布的美国非农就业数据

* 美国就业增长料强劲，但预计美联储将保持政策稳定

* 标普500指数距离纪录高位不远

路透纽约4月2日 - 美国公债价格周二回落，因在本周稍晚美国就业数据公布前，投资者买入诸如股票等风险较高资产，而非公债。

标普500指数 上扬，逼近历史盘中高位1,576.09点，3月美国非农就业数据将于周五公布。

尽管接受路透调查的分析师估计非农就业岗位增加20万个，但预计失业率将保持在7.7%，距离美联储设定的6.5%的目标还有很长的距离，美国决策者不可能改变其宽松政策立场。

“今天的交易受风险意愿推动，在股市上扬，以及市场人士投资公司债和高收益债券的兴致不减中得以体现，”Calvert Investment Management, Inc.的投资组合经理Matthew Duch表示。

指标10年期公债 价格回落8/32，收益率从周一的1.835%攀升至1.862%。

但Prudential Fixed Income的首席策略师Robert Tipp表示，即便就业数据强于预期，公债收益率也不可能升穿2%。

“我认为，美国公债价格上行的空间并不大，”他说。

“当公债收益率今年稍早触及2%时，它们的确非常便宜，尤其是从全球的范围来考量，”他说。

事实上，海外忧虑扶助支撑对公债的避险买盘。近期塞浦路斯救助的混乱局面使投资者感到不安，欧元区的失业率仍然高企，使近几周美国公债价格仍陷于区间内，即使美国经济数据暗示，复苏正在加速。

就业数据是美国不断好转的经济指标之一。周三将公布的ADP民间就业数据是反映美国就业市场3月表现的第一个指标。

另外分析师称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能继续执行宽松货币政策，因海外情势仍令人忧虑。

美联储美目前正在执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和美国公债的计划。

Duch表示，购债计划对公债有支撑作用，但对诸如股票等风险较高资产更加利好。

“市场预期失业率将持稳或随着时间的推移缓慢回落，”Duch说，“不会出现任何大的意外，促使美联储收缩目前的政策规模，因总的来说，趋势更能说明问题。即便美国经济正在改善，但美联储仍担忧海外事件对美国经济的影响。”

不过，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示，如果经济成长继续加速，就业市场状况进一步改善，美联储可能在年底前缩减购债计划规模。