《美债周三展望》公债价格走低，因投资者转投风险较高资产

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)
* 市场静待周五公布的美国非农就业数据
* 美国就业增长料强劲，但预计美联储将保持政策稳定
* 标普500指数距离纪录高位不远
路透纽约4月2日 - 美国公债价格周二回落，因在本周稍晚美国就业数据公布前，投资者买入诸如股票等风险较高资产，而非公债。
标普500指数 上扬，逼近历史盘中高位1,576.09点，3月美国非农就业数据将于周五公布。
尽管接受路透调查的分析师估计非农就业岗位增加20万个，但预计失业率将保持在7.7%，距离美联储设定的6.5%的目标还有很长的距离，美国决策者不可能改变其宽松政策立场。
“今天的交易受风险意愿推动，在股市上扬，以及市场人士投资公司债和高收益债券的兴致不减中得以体现，”Calvert Investment Management, Inc.的投资组合经理Matthew Duch表示。
指标10年期公债 价格回落8/32，收益率从周一的1.835%攀升至1.862%。
但Prudential Fixed Income的首席策略师Robert Tipp表示，即便就业数据强于预期，公债收益率也不可能升穿2%。
“我认为，美国公债价格上行的空间并不大，”他说。
“当公债收益率今年稍早触及2%时，它们的确非常便宜，尤其是从全球的范围来考量，”他说。
事实上，海外忧虑扶助支撑对公债的避险买盘。近期塞浦路斯救助的混乱局面使投资者感到不安，欧元区的失业率仍然高企，使近几周美国公债价格仍陷于区间内，即使美国经济数据暗示，复苏正在加速。
就业数据是美国不断好转的经济指标之一。周三将公布的ADP民间就业数据是反映美国就业市场3月表现的第一个指标。
另外分析师称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能继续执行宽松货币政策，因海外情势仍令人忧虑。
美联储美目前正在执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和美国公债的计划。
Duch表示，购债计划对公债有支撑作用，但对诸如股票等风险较高资产更加利好。
“市场预期失业率将持稳或随着时间的推移缓慢回落，”Duch说，“不会出现任何大的意外，促使美联储收缩目前的政策规模，因总的来说，趋势更能说明问题。即便美国经济正在改善，但美联储仍担忧海外事件对美国经济的影响。”
不过，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示，如果经济成长继续加速，就业市场状况进一步改善，美联储可能在年底前缩减购债计划规模。
美联储周二购买了15.75亿美元2036年2月到2043年2月到期的公债。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应