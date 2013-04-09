《美债周二展望》30年期利率互换接近平价，公债价格下滑

* 获利了结及新债供应令公债升势放缓

* 经济忧虑和日本央行计划料进一步压低公债收益率

* 美国财政部将发售660亿美元附息公债

* 美联储买入13.99亿美元通膨保值债券

路透纽约4月8日 - 一衡量长期美国借款成本和民间借款成本差值的关键指标周一接近平价，为四年来首见，因日本央行大规模刺激计划促使投资人寻求较高收益资产。

30年期互换利差 ，即30年期固息支付转换为浮息的成本周一报负4.25，该数值上次缩至这么窄水平是在2009年1月初。

美国公债市场相对淡静，尾盘因美股走强，长债有些许卖压。

互换利差走势是因日本投资人在海外寻求收益所致，因日本央行刺激计划令日本公债收益率上周降至纪录低点，日圆兑美元也触及数年低点。

日本公债收益率和日圆下滑的趋势始于去年，但上周日本央行宣布1.4万亿美元刺激计划后，走势加快。

交易商现臆测一些交易员必须结清所持的30年期互换仓位，这些仓位是他们用于对冲之前售予投资人的反向动能双币(PRDC)债券。

这种债券在信贷危机前很受欢迎，但未偿债券规模估计还有400-500亿美元。这种债券能够让持日圆的投资人在日本利率下降时受益于美国利率上升。

因此，日圆走势对美国长债变得尤为重要，法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率策略部门全球主管David Keeble表示。

他表示，一旦美元/日圆触及100日圆左右，这些债券将被触动和赎回。周一，美元/日圆 高见99.37日圆。

Keeble称，日圆兑美元因日本央行举措大跌，令市场对较长期互换利差感到不安。

同美联储的购债计划一样，日本央行的量化宽松政策也是旨在拉低长期借款成本，刺激支出和投资。而且，日圆贬值也降低了其商品在海外的价格，有助于日本出口商。

周一美国公债价格在上周大涨后回软。

指标公债收益率徘徊在上周五美国公布疲弱就业数据以及日本央行计划宣布后触及的年内低点附近。这两个因素迫使交易商下调美国经济前景，并上修了海外对美元计价债券需求的预估。

“市场正稍作喘息，消化上周出炉的两大意外，”Citi Private Bank固定收益策略部门全球主管Michael Brandes表示。

指标10年期公债 跌9/32，收益率报1.744%，上周五尾盘报1.7145%。

30年期公债 跌22/32，收益率由2.8766%升至2.910%。

美联储周一买入13.99亿美元通膨保值债券，是其购债计划的一部分。

分析师表示，鉴于市场升势，一些投资人可能对本周公债供应的积极性降低。

美国财政部将在周二发售320亿美元三年期公债 ，周三将发售210亿美元10年期债 ，周四还将发行130亿美元30年期公债 。

但根据Citi的Brandes，对公债供应的整体需求仍会稳健，因交易商为日本投资人对美国公债的兴致可能增加作准备。

“我预计本周标售结果将颇为强劲，尽管上周公债价格已经大涨。”Brandes表示，“可能有一些日本大机构的资金流入。”

从发行前交易(when-issued)来看，交易商预计三年期公债标售得标利率 为0.3440%。(完)

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