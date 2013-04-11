《美债周四展望》公债价格下滑，因担心美联储逐步减少购债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文并更新报价)

* 美联储会议记录显示部分委员着眼逐步减少购债

* 中国数据和股市上涨令公债避险买盘减少

* 美国财政部发售210亿美元10年期公债

* 日本央行总裁黑田东彦预计短期内不会追加刺激措施，但仍有可能

路透纽约4月10日 - 美国公债价格周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底前放缓或结束购债的担忧加重。

会议记录显示一些货币政策委员会预计在年中前放缓购债进度，并在今年稍晚结束购债。还有几位委员预计再晚一些放缓购债，并在年底前停止量化宽松政策。今日的会议记录较原定时间提前发布。

中国公布的进口数据强于预期，以及美股大涨至纪录新高也降低了美国公债的避险吸引力，令较长期公债收益率回到上周四的水准。

在美国财政部发售210亿美元10年期公债，得标利率为1.795%，略高于市场预期水准后，市场跌势加速。

但一些分析师表示，对美联储会议记录的反应过度，因自3月19-20日货币政策会议后的就业数据令人失望，带动了经济成长放缓和美联储继续支持的预期。

“非农就业报告为暂时不可能提前结束量化宽松政策盖棺定论了，”Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析师Chris Rupkey表示。

指标10年期公债 价格下跌16/32，收益率(殖利率)由周二尾盘的1.752%升至1.807%。

10年期美债收益率在200日移动均线切入位上方，及上周五美国发布疲弱就业数据前的水准之上进一步上涨。

30年期公债 价格下跌1-12/32，收益率报3.005%，周二尾盘报2.938%。

美股标准普尔500指数 和道琼工业指数 均收在纪录高位。

**日本央行举措支撑美债**

市场跌幅受限，因投资者押注在日本央行祭出1.4万亿美元购债计划刺激经济后，日本投资人会将大量资金投入美国公债。

日本央行总裁黑田东彦表示，未来几个月不会有新的刺激措施，但暗示日本央行仍愿意采取更多措施提振经济成长。

日本央行的计划是上周美国公债升势最初的催化剂，因交易商押注日本的银行、保险商和退休基金将增加购买美国公债和其他较高收益外国债券。

但迄今尚未出现大量日本资金涌入美国公债市场，周三的10年期公债标售中也未见。

“我们对标售缺乏力道感到意外，因我们原本预计日本投资人将现身。”野村美国利率策略团队在给客户的研究报告中写道，“但是，我们理解资金可能不会马上流入，需要时间。”

美国财政部周四将发售130亿美元30年期公债，为本周的公债供应划上句号。

今日美联储在1300GMT就发布了会议记录，原计划是在1800GMT。

美联储表示由于疏忽，在周二就将会议记录派发给了国会助理和贸易团体。

尚不清楚在那些个人获得会议记录后，是否有异常交易。

美联储表示对提前发布会议记录展开调查，美联储称看来这“完全是意外。”(完)

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