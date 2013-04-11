《美债周四展望》公债价格下滑，因担心美联储逐步减少购债

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文并更新报价)
* 美联储会议记录显示部分委员着眼逐步减少购债
* 中国数据和股市上涨令公债避险买盘减少
* 美国财政部发售210亿美元10年期公债
* 日本央行总裁黑田东彦预计短期内不会追加刺激措施，但仍有可能
路透纽约4月10日 - 美国公债价格周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底前放缓或结束购债的担忧加重。
会议记录显示一些货币政策委员会预计在年中前放缓购债进度，并在今年稍晚结束购债。还有几位委员预计再晚一些放缓购债，并在年底前停止量化宽松政策。今日的会议记录较原定时间提前发布。
中国公布的进口数据强于预期，以及美股大涨至纪录新高也降低了美国公债的避险吸引力，令较长期公债收益率回到上周四的水准。
在美国财政部发售210亿美元10年期公债，得标利率为1.795%，略高于市场预期水准后，市场跌势加速。
但一些分析师表示，对美联储会议记录的反应过度，因自3月19-20日货币政策会议后的就业数据令人失望，带动了经济成长放缓和美联储继续支持的预期。
“非农就业报告为暂时不可能提前结束量化宽松政策盖棺定论了，”Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析师Chris Rupkey表示。
指标10年期公债 价格下跌16/32，收益率(殖利率)由周二尾盘的1.752%升至1.807%。
10年期美债收益率在200日移动均线切入位上方，及上周五美国发布疲弱就业数据前的水准之上进一步上涨。
30年期公债 价格下跌1-12/32，收益率报3.005%，周二尾盘报2.938%。
美股标准普尔500指数 和道琼工业指数 均收在纪录高位。
**日本央行举措支撑美债**
市场跌幅受限，因投资者押注在日本央行祭出1.4万亿美元购债计划刺激经济后，日本投资人会将大量资金投入美国公债。
日本央行总裁黑田东彦表示，未来几个月不会有新的刺激措施，但暗示日本央行仍愿意采取更多措施提振经济成长。
日本央行的计划是上周美国公债升势最初的催化剂，因交易商押注日本的银行、保险商和退休基金将增加购买美国公债和其他较高收益外国债券。
但迄今尚未出现大量日本资金涌入美国公债市场，周三的10年期公债标售中也未见。
“我们对标售缺乏力道感到意外，因我们原本预计日本投资人将现身。”野村美国利率策略团队在给客户的研究报告中写道，“但是，我们理解资金可能不会马上流入，需要时间。”
美国财政部周四将发售130亿美元30年期公债，为本周的公债供应划上句号。
今日美联储在1300GMT就发布了会议记录，原计划是在1800GMT。
美联储表示由于疏忽，在周二就将会议记录派发给了国会助理和贸易团体。
尚不清楚在那些个人获得会议记录后，是否有异常交易。
美联储表示对提前发布会议记录展开调查，美联储称看来这“完全是意外。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 徐文焰)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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