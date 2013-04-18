《美债周四展望》公债价格上涨，股市下挫刺激避险买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 债市继续从股市中获得指引，走势仍然震荡

* 美联储称美国经济继续温和成长

路透纽约4月17日 - 美国公债价格周三上涨，因股市大跌带动投资人涌入避险公债。

美国股市全面下跌，标准普尔500指数 和Nasdaq指数 均收低逾1%。

大宗商品市场亦下滑，油价连续第六天下跌。布兰特原油期货跌穿每桶98美元，为7月以来首次，因美国供给上涨推升了围绕全球原油需求的担忧。

欧洲央行管委魏德曼在接受华尔街日报采访时表示，欧洲经济复苏可能还要10年时间。公债买盘最初受该言论激励。

“魏德曼今日上午发布言论后，市场立刻出现买盘...”FTN Financial利率策略部主管Jim Vogel表示。“每出现新的买盘，就会让收益率再次走低。”

“目前的平静可能并不稳定，”Vogel警告称，他还补充称这种平静可能会拖延政府和欧盟的改革行动。

指标10年期公债 升8/32，收益率由周二尾盘的1.73%降至1.697%。

30年期公债 价格升19/32，收益率从昨日尾盘2.91%降至2.879%。

圣路易斯联储银行总裁布拉德表示，如果通胀继续下滑，美联储应增加购债，强调美联储需要避免通胀在目标位下方跌深。这对美国公债有进一步的支撑。

在过去五个月内有四个月美国消费者物价指数按年增幅不到美联储的2%目标。

这可能意味着美联储将较预期更长时间保持刺激计划，以提振经济和就业市场。

美联储目前以每月850亿美元的规模购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)，对美联储何时可能放缓或停止购债的臆测今年是美国公债市场的关键问题。

美联储周三发布褐皮书称，经济成长温和，物价压力仍迟滞。

褐皮书称，“除报告房价和住宅建筑材料价格上涨外，各地区价格压力基本保持在低位。” (完)

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