《美债一周展望》关注未来一周990亿美元新债供应

* 公债收益率略高于四个月低点

* 未来一周主要关注两年、五年和七年期债券标售

路透纽约4月19日 - 美国公债收益率(殖利率)本周收在四个月低点附近，市场未来一周需吸收990亿美元新债供应。

虽然公债价格处于区间上缘而收益率处在区间下缘，但本周数据传出通缩迹象，令人益发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能巩固而非削弱其购债计划，这可能支撑这几次标债的需求。

“近期影响市场的关键在于市场对于通缩可持续性的看法，以及至少部分美国联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为通胀环境可能促使委员会增加购债规模这一事实，”Jefferies & Co执行董事暨首席金融分析师Ward McCarthy说。

美联储理事拉斯金周四称，联储的宽松货币政策将“帮助经济继续获得动能”，但她警告称就业市场的周期性改善“不太可能”扭转收入和财富不均加大的长期趋势。

下周经济数据包括周一和周二的美国3月成屋销售和新屋销售，周三的耐久财(耐用品)订单，周四的一周初请失业金人数，以及周五的第一季国内生产总值(GDP)初值。

“尽管临近季末时出现放缓，但第一季GDP初值将可能反映出消费者支出和重建库存所带来的强劲增长，”野村证券驻纽约的资深美国经济分析师Ellen Zentner说道。

未来几个交易日，投资人也可能从股市、企业业绩和全球经济成长预期中获得指引。

分析师表示，不仅是美国的经济成长前景，其他主要经济体的前景也可能影响美国公债。

Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示，“市场担心德国和中国的数据是否真的显示经济下滑，如果被证实，10年期公债收益率将跌至1.60%。”

美国公债周五录得温和跌幅，因风险资产抢走了部分买盘。

指标10年期公债 跌7/32，收益率小升至1.712%，周四尾盘报1.686%。

30年期公债 价格跌14/32，收益率从周四尾盘2.863%升至2.887%。

“相比市场，大家更关心的是波士顿马拉松爆炸案嫌犯的追捕情况，”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan说。(完)