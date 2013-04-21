《美债一周展望》关注未来一周990亿美元新债供应

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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* 公债收益率略高于四个月低点
* 未来一周主要关注两年、五年和七年期债券标售
路透纽约4月19日 - 美国公债收益率(殖利率)本周收在四个月低点附近，市场未来一周需吸收990亿美元新债供应。
虽然公债价格处于区间上缘而收益率处在区间下缘，但本周数据传出通缩迹象，令人益发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能巩固而非削弱其购债计划，这可能支撑这几次标债的需求。
“近期影响市场的关键在于市场对于通缩可持续性的看法，以及至少部分美国联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为通胀环境可能促使委员会增加购债规模这一事实，”Jefferies & Co执行董事暨首席金融分析师Ward McCarthy说。
美联储理事拉斯金周四称，联储的宽松货币政策将“帮助经济继续获得动能”，但她警告称就业市场的周期性改善“不太可能”扭转收入和财富不均加大的长期趋势。
下周经济数据包括周一和周二的美国3月成屋销售和新屋销售，周三的耐久财(耐用品)订单，周四的一周初请失业金人数，以及周五的第一季国内生产总值(GDP)初值。
“尽管临近季末时出现放缓，但第一季GDP初值将可能反映出消费者支出和重建库存所带来的强劲增长，”野村证券驻纽约的资深美国经济分析师Ellen Zentner说道。
未来几个交易日，投资人也可能从股市、企业业绩和全球经济成长预期中获得指引。
分析师表示，不仅是美国的经济成长前景，其他主要经济体的前景也可能影响美国公债。
Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示，“市场担心德国和中国的数据是否真的显示经济下滑，如果被证实，10年期公债收益率将跌至1.60%。”
美国公债周五录得温和跌幅，因风险资产抢走了部分买盘。
指标10年期公债 跌7/32，收益率小升至1.712%，周四尾盘报1.686%。
30年期公债 价格跌14/32，收益率从周四尾盘2.863%升至2.887%。
“相比市场，大家更关心的是波士顿马拉松爆炸案嫌犯的追捕情况，”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan说。(完)
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