《美债周二展望》公债收益率触及三周高位，静待本周新债标售

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 上周五非农就业报告公布后公债收益率攀升，今日持于该水平附近

* 财政部本周将标售720亿美元三年、10年和30年期公债

* 美联储今日购买33.1亿美元2020-2023年到期的公债

路透纽约5月6日 - 美国公债价格周一走低，市场静待本周的新债标售。在上周五强于预期的就业数据公布后，投资者继续抛售公债。

即使东京和伦敦市场周二恢复交易后，公债收益率仍可能持于高位，投资者为周二开始的720亿美元公债标售做准备。

“成交非常清淡，让人感觉到在新债供应前，市场没有任何买兴，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。

在看到今晚和明日海外市场开盘后的反应前，投资者没有买兴，他说，上周五的就业数据使他们措手不及，因多数人预期在之前出炉的数据直指经济成长迟滞后，就业数据可能较差。

指标10年期公债收益率 报1.764%，高于上周五的1.74%。就业数据公布前，收益率为1.62%。

30年期公债收益率 报2.979%，高于上周五尾盘的2.96%，就业数据公布前为2.82%。

尽管上周公布的数据显示就业岗位增加，但许多分析师认为，经济成长仍太过缓慢，投资者已降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年减缓或停止购债的预期，因通胀仍然缓慢。

这可能使公债收益率还将保持在历史低位一段时间。

上周公布的数据显示，美联储看重的衡量消费者价格的指标个人消费物价指数(PCE)增幅3月回落至1.0%，为三年半来最慢增速。2月为增长1.3%。

显示交易商对未来五年通胀水平预期的远期合约是一项衡量市场通胀预期的指标，它也受到美联储的密切关注。该指标走低。合约目前显示，通胀预期为2.77%，年初约为3%。

瑞士信贷的美国利率策略部主管Carl Lantz表示，“美联储可能开始关注通胀，将通胀率而非失业率作为延长量化宽松(QE)政策执行时间的理由之一。”

美联储上周三表示，可能根据经济成长劲道和通胀水平，增加或减少购债规模。多数分析师预计，美联储在较长时间内坚持购债的可能性较大。

作为购债计划的一部分，美联储今日购买33.1亿美元的2020－2023年到期的公债。

不过，收益率处于相对较高水平预计将有助于财政部本周将进行的公债标售。财政部周二将标售320亿美元三年期公债，周三标售240亿美元的10年期公债，周四标售160亿美元的30年期公债。

“从历史的角度来看，5月公债标售对市场尤其关键，”CRT Capital Group的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

“可能发生的情况是，在5月新债发行结束后，公债市场的方向将有所转变，市场将进入长期牛市。”

Lyngen补充说，尽管这样的情况今年不可能出现，因美国经济复苏步伐正在加快，且收益率仍处于较低水平，但“我们认为，这的确会抵御数据改善可能会引发的偏空动能。”(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价