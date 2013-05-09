《美债周五展望》公债价格小跌，因投资者聚焦美国就业数据

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
* 财政部标售160亿美元30年期公债，得标利率为2.980%
* 上周初请失业金人数降至将近五年半最低
* 投资人关注数据，公债价格可能保持区间波动
路透纽约5月9日 - 美国公债价格周四略下跌，在尾盘时走软，因美元兑日圆跳涨至四年高点，突破100日圆的关键水准，并引发对较长期美国公债的抛售。
尽管海外投资人买盘带动公债早盘上涨，且今日30年期公债标售需求不错，但美国上周初请失业金数据令市场益发寄望经济正积聚动能，推动公债缩减涨幅。
加之上周五出炉的非农就业报告显示失业率下降，两份报告都说明，备受打击的美国就业市场可能正恢复前进动力。
然而，公债盘中多数时间呈现震荡交投，分析师称收益率(殖利率)可能暂时仍处于区间波动，特别是投资者打算暂停推动风险资产上扬。
投资人“现预计可能股市是时候出现修正了，”BMO Capital Markets利率策略师Dimitri Delis表示，他引用“5月出货离场”的老话。
近期美股主要股指屡创新高，引发市场臆测修正为时不远，这可能带动对公债的需求。
另外，投资者也在试着推测美联储何时将放慢目前每月850亿美元的购债速度。
美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四稍早重申，他希望美联储放慢购债，并开始退出大规模宽松计划。
指标10年期公债 跌2/32，收益率报1.814%，30年期公债 跌6/32，收益率由周三尾盘的2.987%升至2.996%。
美国财政部周四标售160亿美元30年期公债，得标利率为2.980%，略低于市场预期的2.988%。
标售前价格已经上涨，同通常标售前压低价格的情况不同。
“我认为许多投资人已经作空美国公债，所以在标售前回补空头是不错的时机,”Calvert Investment Management投资组合经理人Matthew Duch表示。
野村美国利率策略团队在给客户的报告中称今日标售“稳健”，并强调需求统计和低于预期的得标利率。
近期美国公债因经济数据有好有坏而呈区间波动。尽管近期就业数据显示复苏动能增强，但其他一些数据令人失望，抑制了对今年经济成长的希望。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低，预估为33.5万人。初请失业金人数四周均值为33.7万人，降至2007年11月以来最低。
但分析师谨慎认为，若更多数据不佳，公债价格仍易受影响。
“如果下周的数据逊于预期，通胀数据不及预估，长债收益率可能升15个基点，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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