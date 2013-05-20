《美债周二展望》公债价格在震荡交投中下滑，投资人静待美联储主席贝南克国会证词

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 公债价格在震荡交投中下滑，股市从纪录高位回撤

* 对美联储减少购债的臆测限制买盘

* 交易商等待贝南克讲话，希望从中寻找第三套量化宽松政策前景的线索

* 美联储买入14.5亿美元长债

路透纽约5月20日 - 美国公债价格周一下滑，盘中走势震荡，指标公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交易商等待是否美国经济成长强到足以令美联储减少购债的进一步线索。

对是否美联储将在今年稍后放缓购债的臆测已令本月公债收益率上扬，因分析师认为，经济根基更稳健，就业市场走上了持续复苏的轨道，他们对此感到宽慰。

交易商和分析师预计未来几日美国公债将可能在窄幅区间内交投，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克在国会就经济情势作证，从中寻找联储量化宽松政策立场的线索。

“在贝南克证词陈述前，市场难以脱离目前水准，”ISI Group一债市策略师表示。

美国公债价格稍早自上周五跌势中反弹，但在午后再度转跌。

指标10年期公债 跌3/32，收益率由上周五尾盘的1.95%升至1.96%。

10年期公债收益率保持在略低于上周三触及的两个月高位1.985%的水平。5月初水准为1.64%。

美元走软扶助限制美国公债价格跌幅，因美元走软令美国公债等其他资产对海外投资人而言更为便宜。

美元兑日圆和其他主要货币回落，此前日本经济财政大臣甘利明表示，日圆的过度强势已经基本得到修正，进一步走低可能有害。上周日圆兑美元跌至四年半低点。

**美联储缩减购债**

分析师表示，尽管美联储以每月850亿美元的规模大举购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)，即第三套量化宽松政策，扶助楼市复苏，使消费者和企业得以偿还债务，但措施未能令美联储达到大幅降低失业率和维持经济实质成长的目标。

自去年年底以来，美联储官员就已经在讨论坚持极度宽松货币政策的成本，批评人士称这会引发通胀。

达拉斯联储银行总裁费希尔周一在CNBC电视访问中表示，尽管美联储的政策提振了股市并帮助了有钱人，但是否足以带动更广泛经济尚不明确。费希尔一直反对美联储的购债计划。

“很快会有一些对美联储将缩减购债进度的担忧，”Newedge USA LLC市场策略部门董事Robbert Van Batenburg表示。

芝加哥联储银行总裁埃文斯周一表示，美联储目前实施的宽松货币政策规模适当。

许多华尔街分析师认为，今年美联储不太可能缩减购债规模，因失业率仍高企，且经济数据显示通缩风险增加。

“在我们看到就业持续增长前，美联储不会很快改变政策，”D.A. Davidson美国公债交易部门主管Mike Cullinane表示。

在逾两周前美国公布的4月就业报告强于预期后，对再度出现春季经济放缓的押注减少，但在上周一波令人失望的楼市和制造业数据公布后，这种押注又有些抬头。

美联储周一买入14.5亿美元2036年2月至2043年2月到期的美国公债。