《美债周三展望》公债价格上扬，因美联储官员的讲话通胀立场温和

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 基金经理购买公债，因10年期公债收益率测试2%水准

* 美联储官员讲话对通胀立场温和，对联储缩减构债规模的预期降温

* 贝南克周三证词陈述是决定市场走势的关键

* 美联储购买33.1亿美元中期公债

路透纽约5月21日 - 美国公债价格周二收涨，因收益率攀升后买家入市，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)两名有投票权的委员对经济前景的看法温和，使联储不久会缩减构债规模的预期降温。

在指标10年期公债收益率上探2%的关键支撑位后，基金经理买入公债，与此同时，抵押支持债券也在稍早走低后大幅反弹。

在圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话前市场人气发生转变。布拉德此次讲话的基调较之前的讲话更加温和，他表示美国经济复苏令人失望，除非通胀攀升，否则无法设想美联储缩减构债规模的可能性。

布拉德讲话的基调与纽约联储总裁杜德利如出一辙。杜德利称，未来数月经济应对政府减支和加税的能力将是美联储决定是否缩减购债规模的关键。

“在两位联储官员发表讲话前，市场走势逆转，因中长期投资大户入市买入，”CIBC公债交易部主管Tom Tucci表示。

“之后，两位官员的讲话暗示贝南克在明日的证词陈述中不会传递美联储将撤走宽松政策的讯息，”Tucci说。

在周三贝南克作证前，他们的讲话是市场的焦点所在。投资者翘首期待贝南克的讲话，希望从中寻找美联储是否会因就业市场显现出的改善迹象而缩减购债规模的蛛丝马迹。

10年期公债收益率本月攀升近40个基点，因部分交易商对经济持续改善将促使美联储在年底前缩减购债规模的预期升温。这要早于很多人的预期。

10年期公债价格 尾盘上扬4/32，收益率报1.95%。收益率从5月1日触及的低位1.61%反弹。

仍有一些人预计，只要通胀处于低位，且经济仍然脆弱，美联储缩减刺激规模的可能性就不大。

“贝南克不可能提供太多有关调整购债规模的时间和幅度等方面的线索。他们可能在9月份首次采取行动，但我认为，如果他们最终采取行动，幅度也会非常小，”瑞士信贷的利率策略师Ira Jersey表示。

Jersey认为，本月收益率攀升多数是因在收益率跌至1.61%区域后市场进行修正，期间公债超买。

他预计，未来六周，10年期公债收益率将跌回至1.75%左右，称存在制造业数据仍然疲弱的可能性，且公债走势取决于本月的就业数据。

美联储今日购买33.1亿美元2020年8月到2023年2月到期的公债。

美联储明日将购买12.5-17.5亿美元2036-2043年到期的公债。

贝南克将于周三1400GMT在国会联合经济委员会就经济作证词陈述。

另外，美联储还将在1800GMT公布最新会议记录，从中将看到美联储政策考量的更多细节。(完)

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