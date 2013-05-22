《美债周四展望》公债收益率跳升，因贝南克讲话令投资者不安

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 指标公债收益率跳升至2%之上，受贝南克有关量化宽松政策的讲话影响

* 美联储购买12.5亿美元的长期公债

* 市场关注周四将公布的上周初请失业金数据

路透纽约5月22日 - 美国指标10年期公债收益率周三攀升至2%的关键水平之上，为两个月来最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克的讲话加剧了债市投资者的不安情绪，他们担忧如果经济进一步改善，美联储可能在今年稍后缩减购债规模。

贝南克在今日作证开始时表示，美联储目前的政策对经济产生巨大的裨益，但谨慎指出，在时机不成熟的情况下撤走刺激举措，将有损经济。这正是债市看涨人士所希望看到的，提振公债价格早盘攀升至日高。

但在半小时后，公债市场急转直下，因贝南克在提问环节称，如果数据显示美国成长在可持续的轨道上，可能在未来某次政策会议上缩减构债规模。

“他表示美联储可能在未来三次会议上缩减购债规模，这让所有人都倍感意外，”加拿大丰业银行驻纽约的美国公债交易部主管Charles Comiskey表示。

指标10年期公债价格 尾盘回落27/32，收益率报2.02%，从贝南克讲话发表之初触及的低位1.89%反弹。

30年期公债价格 回落1-15/32，收益率报3.21%，高于周三稍早触及3.13%的低位。

在本月稍早强于预期的4月就业数据公布后，有关美联储是否会缩减第三轮资产购买计划规模的臆测就开始升温。

“如果我们看到经济持续改善，且有信心复苏趋势将持续，我们可能在未来几次会议上缩减资产购买规模，”贝南克今日在国会联合经济委员会作证时的提问环节表示，他的这番讲话让上述臆测进一步升温。

“他预先准备好的讲话基调温和，但部分市场人士显然对他在提问环节有关缩减构债规模的讲话感到意外，”嘉信理财的固定收益策略师Kathy Jones表示。

美联储稍后发布的最新政策会议记录对通胀的基调温和，即便如此，公债仍未逆转颓势。会议记录显示，多位美联储官员希望在缩减购债规模前看到更多经济改善的迹象。

美联储将在6月18-19两日举行下次政策会议。

Comiskey表示，公债投资者目前可能对每一个出炉的经济数据做出更大反应，这可能增加债市的波动性，使10年期公债在短期内保持在2%之上。

“我们将开始关注每日公布的数据，”他说，2%可能成为10年期公债收益率的短期阻力位，10年期公债收益率之后可能会攀升至2.10-2.12%区域。

下一个数据是周四公布的上周初请失业金人口数据，接受路透调查的经济学家的预期中值为，初请失业金人口从之前一周的36万降至34.5万人。

美联储今日购买12.5亿美元2036-2043年到期的公债。

美联储明日还将购买30-37.5亿美元2019到2020年到期的公债。(完)

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