《美债周四展望》美国债市：公债价格上扬，推动收益率脱离13个月高位

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)

* 财政部标售350亿美元五年期公债，得标利率与预期一致

* 美联储购买31亿美元2020-2023年到期的公债

路透纽约5月29日 - 美国公债价格周三上涨，此前因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)或将缩减刺激计划规模，公债收益率(殖利率)一度攀升至13个月高位。

今日进行的五年期公债标售获稳健需求，凸显公债近几日下跌的程度，财政部今日标售350亿美元五年期公债，得标利率为1.045%，与市场预期基本一致。

“说实话，今日标售的结果很好，”CRT Capital Group的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

“今日销售给交易商的比例为纪录最低，我认为是因近期公债收益率攀升吸引到一些低接买兴，”他说。

财政部财周四将标售290亿美元的七年期公债。

上周三美联储主席贝南克表示，如果数据显示经济成长正在加速，美联储可能在未来几次政策会议上决定缩减购买公债和抵押支持债券(MBS)计划的规模，之后公债收益率大幅攀升。

交易商目前更多的关注经济数据，从中寻找成长加速的迹象，这将使美联储缩减购债规模的可能性增加。

“我们开始消化美联储缩减购债规模的预期，”法国兴业银行美国利率策略部主管Mary Beth Fisher表示。

过去一周的MBS发行量较大，令公债承压，使利率互换利差扩阔。

“看起来，抵押贷款圈内人士强烈认为，美联储将提前缩减购买MBS的规模，或者缩减购买MBS的力度将大于缩减购买公债的规模，”Fisher说。

指标指10年期公债 价格尾盘上扬16/32，收益率报2.112%，在海外市场的交易中，该收益率触及13个月高位2.24%，因日经指数上扬。

10年期公债收益率周二跳升16个基点，录得2011年10月以来的最大单日涨幅，成交额超过5,150亿美元，较20日移动均值高出44%。根据美林提供的数据，从总体回报的角度看，公债价值回落1%。

10年期公债收益率逼近去年触及的高位。

2012年3月，10年期公债收益率攀升至2.40%的高位，后在6月回落至1.38%的纪录低位，因经济成长放缓，以及对欧债危机的忧虑使公债买盘增加。

美联储今日购买31.1亿美元2020-2023年到期的公债，收到119.4亿美元的投标。

周三无重大经济数据公布，投资者可能关注周四的数据，其中包括上周初请失业金人口数据和首季GDP修正值。

不过，通胀放缓可能增加美联储缩减购债计划规模预期的不确定性。

市场将密切关注周五公布的4月个人消费支出(PCE)物价指数，以观察物价通胀是否进一步走低。该指数已降至三年半低位1.0%。(完)

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