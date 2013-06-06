《美债周五展望》公债价格小涨，关注美国非农就业报告

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 较高风险资产下挫激活投资人避险买盘

* 市场静待周五美国非农就业报告

* 预计5月美国非农就业岗位增加17万

* 预计美国5月失业率为7.5%

路透纽约6月6日 - 美国公债价格周四上涨，因美元兑日圆大跌提振美国公债需求，但在美国周五公布官方就业数据前投资人表现谨慎，限制了公债升幅。

股市盘中多数时间下滑，因投资人担心即将公布的就业数据令美元遭到抛售，尾盘股市恢复升势。

Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示，“在美元/日圆大跌后，投资人结束冒险交易，避险交易增加。收盘及明日就业报告公布前出现一些仓位出脱。”她表示盘中交投清淡也加剧了波动。

分析师表示，就业数据会为投资人提供美联储是否将很快放缓，甚至停止大规模宽松货币政策的线索。

本周其他数据令市场失望，包括ADP民间就业报告显示5月民间就业增幅不及预期。

“市场担心就业数据疲弱，”CRT Capital Group高级公债策略师David Ader表示。

路透访查的分析师预计5月美国非农就业岗位增加17万，失业率保持在7.5%，较美联储希望看到的目标仍高整整一个百分点。

若就业数据尤其强劲，可能推高指标公债收益率；若数据疲弱可能令收益率下滑，甚至跌穿2%。

指标10年期公债 价格升5/32，收益率从周三尾盘的2.09%跌至2.075%。

30年期公债 价格升5/32，收益率从周三尾盘的3.25%跌至3.237%。

“昨晚在海外市场，债市测试了价格区间高端以及收益率区间低端，” Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

10年期和30年期公债收益率区间低端分别在略高于2.06%和3.22%。

美联储周四买入36.8亿美元公债，为其每月买入850亿美元债券的量化宽松政策一部分。

周四美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至34.6万，大致符合预期的34.5万。

该报告一度拖累公债价格，因就业市场改善可能最终导致薪资增加和通胀压力，更直接的是会令市场臆测美联储将缩减购债。

但真正会影响美联储决策的是周五的就业数据，政策制定者也希望看到就业持续稳定增长。