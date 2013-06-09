《美债一周展望》公债价格下滑，美国就业数据公布后联储缩减购债的预期又被激活

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)

* 美国5月非农就业岗位增加17.5万，高于市场预估中值

* 部分投资人预计美联储将在9月开始缩减购债

* 10年期公债收益率势将连升六周

路透纽约6月7日 - 美国公债价格周五下滑，因美国公布的就业成长数据即使不是特别强劲，也算得上稳健，投资人对美联储今年稍后将放缓大规模购债计划的押注再度被激活。

指标10年期公债收益率势将录得六周连升，为2009年3月底至5月初以来首次出现如此长的升势，当时美国经济衰退处于严重时期，每月就业岗位都减少数十万。

美国公布5月非农就业岗位增加17.5万，高于分析师预估的17万，但仍没有强到可以预示美联储马上就会退出每月购债850亿美元的计划。

不过分析师表示，数据也够强劲，可以令美联储在未来几个月开始放缓购债，因证实经济有韧性，足以自持。

“我们的预期是美联储可以在9月份左右开始小幅缩减长期购买资产计划的规模，这基本上是市场的预期。”全球最大的资产管理公司贝莱德美国固定收益部门联席主管Rick Rieder表示。

但至少有一位美联储官员明确表示，认为美联储应该已经踩刹车。

费城联储总裁普洛瑟周五表示，周五的就业报告显示政府的减支措施对经济的损害没有一些人士担心的那么严重。

但5月失业率升至7.6%，仍高于6.5%的美联储乐见水准。首季经济成长迟滞，增幅为2.4%，一些分析师仍预计美联储应维持目前宽松政策规模。

美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。

另外投资人还在结束为抵押贷款支持债券仓位所作的美国公债对冲。

分析师表示，美联储若减少第三轮量化宽松政策，将可能令抵押贷款利率上升，再融资放缓，抵押贷款债券的吸引力将降低。

股市因5月就业数据带动的升势，也降低了低收益美国公债的吸引力。

本周稍早美国公布令人失望的民间ADP就业和供应管理协会(ISM)就业分项数据，令一些交易商对5月就业数据的期望值降低，在过去两日重燃了对公债的买盘。

尽管周五市场遭抛售，10年期公债收益率仍持于上周所创的13个月高位下方，且仍远离2008年底美联储首轮量化宽松政策前的4%水准。

指标10年期公债 尾盘下跌27/32，收益率从周四尾盘的2.079%升至2.175%。