《美债一周展望》公债价格下滑，美国就业数据公布后联储缩减购债的预期又被激活

国际油市：油价下跌，利比亚油田恢复生产重压市场
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容未有调整)
* 美国5月非农就业岗位增加17.5万，高于市场预估中值
* 部分投资人预计美联储将在9月开始缩减购债
* 10年期公债收益率势将连升六周
路透纽约6月7日 - 美国公债价格周五下滑，因美国公布的就业成长数据即使不是特别强劲，也算得上稳健，投资人对美联储今年稍后将放缓大规模购债计划的押注再度被激活。
指标10年期公债收益率势将录得六周连升，为2009年3月底至5月初以来首次出现如此长的升势，当时美国经济衰退处于严重时期，每月就业岗位都减少数十万。
美国公布5月非农就业岗位增加17.5万，高于分析师预估的17万，但仍没有强到可以预示美联储马上就会退出每月购债850亿美元的计划。
不过分析师表示，数据也够强劲，可以令美联储在未来几个月开始放缓购债，因证实经济有韧性，足以自持。
“我们的预期是美联储可以在9月份左右开始小幅缩减长期购买资产计划的规模，这基本上是市场的预期。”全球最大的资产管理公司贝莱德美国固定收益部门联席主管Rick Rieder表示。
但至少有一位美联储官员明确表示，认为美联储应该已经踩刹车。
费城联储总裁普洛瑟周五表示，周五的就业报告显示政府的减支措施对经济的损害没有一些人士担心的那么严重。
但5月失业率升至7.6%，仍高于6.5%的美联储乐见水准。首季经济成长迟滞，增幅为2.4%，一些分析师仍预计美联储应维持目前宽松政策规模。
美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。
另外投资人还在结束为抵押贷款支持债券仓位所作的美国公债对冲。
分析师表示，美联储若减少第三轮量化宽松政策，将可能令抵押贷款利率上升，再融资放缓，抵押贷款债券的吸引力将降低。
股市因5月就业数据带动的升势，也降低了低收益美国公债的吸引力。
本周稍早美国公布令人失望的民间ADP就业和供应管理协会(ISM)就业分项数据，令一些交易商对5月就业数据的期望值降低，在过去两日重燃了对公债的买盘。
尽管周五市场遭抛售，10年期公债收益率仍持于上周所创的13个月高位下方，且仍远离2008年底美联储首轮量化宽松政策前的4%水准。
指标10年期公债 尾盘下跌27/32，收益率从周四尾盘的2.079%升至2.175%。
30年期公债 价格跌1-23/32，收益率从周四尾盘的3.24%升至3.336%。(完)
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
* 对“特朗普行情”缺乏信心提振美国公债 * 俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件带动避险需求 路透纽约4月3日 - 美国公债收益率周一下滑，指标10年期公债收益 率触及逾一个月低点，此前美国公布的汽车销售数据逊于预期，且在季度 伊始投资人将资金再度配置到美国公债也带动了需求。 美国10年期公债收益率触及2月27日来最低的2.332%，此前美国主要 汽车生产商的3月销售数据令人失望，投资人对美国长期热络的汽车销售 周期可能终于失去动能的担忧加重。 “美国汽车销售数据令人对未来消费者需求和支出产生了疑虑，”Ev ercore ISI债券策略师Stan Shipley表示，“因此你会质疑美联储到底可 以加息几次以及10年期公债收益率到底能涨得多高。” 分析师还表示，第二季投资表现从头来过，投资人有机会减少美国公 债空头，或沽出股票将资金重投美债。美国股市指标标普500指数 尾盘跌0.2%。 分析师表示，美联储没有像预期那么鹰派以及对特朗普政府财政刺激 措施的信心降低等因素也带动投资人转投美国
* 投机商增加黄金净多头仓位 * 关注本周美国非农就业报告 路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周一上涨，因地缘政治忧虑，但由于缺 乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻 找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。 美国总统特朗普周日表示，有可能利用贸易作为砝码，确保中国在针 对朝鲜的问题上能够合作，这引发的地缘政治紧张局势支撑金价。 全球股市周一下滑，因投资人判断在周四和周五特朗普总统同中国国 家主席习近平会晤时，将如何打贸易保护主义牌。 1815 GMT，现货金 升0.3%，报每盎司1,252.66美元，盘中在1, 244.05至1,253.52美元之间交投。 “尽管欧洲多国大选、英国退欧磋商和特朗普外交政策可能重燃避险 买兴，但金价走势并不是没有阻碍，”渣打集团在研究报告中表示。 “我们相信脆弱的实货市场和美联储升息将为金价带来走软的基调。 我们仍预计今年第二季和第三季可能是今年金价表现最强的两季。” 金价基本未受美元走强