《美债周三展望》公债收益率触14个月高位吸引买家，联储调整政策预期降温

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 长期公债跑赢，收益率曲线趋平

* 三年期新债标售得标利率为2011年来最高

* 一些人士称债市抛售过度

路透纽约6月11日 - 美国公债收益率升至14个月高位周二吸引买家，令债市收高。长期公债跑赢短债。

美国财政部标售的320亿美元三年期公债需求疲弱，不过标售后买家回场，受到低价和高收益率吸引，推升债市。

公债价格盘初下滑，同全球债市走势一致，因此前日本央行未进一步放宽货币政策。

“(日本央行看来)是在告诉市场，他们在松油门。投资人原本希望更多，”Guggenheim Partners美国公债部门董事总经理Jason Rogan称。

美国公债市场也受到有关美联储何时将开始缩减购债的讨论牵绊。

经济改善的暂时迹象，以及稳定但温和的就业成长，令部分投资人上调了美联储可能将开始改变宽松货币政策进程的可能性。

但一些投资人开始认为美国公债跌势过度，有关最终放缓量化宽松政策的传闻也被夸大。

周二出现了这种情况的初步迹象。

“今日在跌势中对美国公债和抵押贷款支持债券的买盘增加。”D&F Capital Markets固定收益销售部门主管Thomas di Galoma表示。

**收益率曲线趋平**

长债表现出众，30年期公债 升31/32，收益率跌至3.32%，周一收报3.37%。

指标10年期公债 价格升7/32，收益率从周一尾盘的2.21%跌至2.19%。

“10年期和30年期公债价格非常好，”ING Investment Management固定收益部门投资长Christine Hurtsellers表示。

信贷曲线在历来最陡水准，看来有趋平的空间，她在ING Investment Management半年展望中表示。

周二，10年期和30年期公债收益率差收窄至113个基点，周一收报116基点。

30年期公债走势的反转尤为明显，盘初下跌但终场收高一大点。

美股下挫也帮助激活了对避险美债的买盘。

一些投资人认为美国公债收益率处于交投区间的顶部，当对美联储缩减宽松政策的言论降温时，收益率可能降低。

“美联储担心就业和通胀率(过低)的问题，他们的行动将非常缓慢，”Hurtsellers称。

美国财政部周三将发售10年期公债，这是本周660亿美元新债供应的一部分。

在发行前市场，交易商预计10年期公债的得标利率将是2.193%。

10年期公债收益率今日盘中一度触及14个月高位2.29%。30年期公债收益率也升至3.433%的2012年4月来最高。