《美债周二展望》公债价格下跌，市场对美联储购债计划不安

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容)

* 交易商揣摩是否美联储会对购债计划前景提供更多细节

* 较预期为佳的美国数据打压公债

* 金融时报有关美联储的报导刺激对公债的卖压

* 美联储买入55.1亿美元2018-2019年到期的公债

路透纽约6月17日 - 美国较长期公债价格周一下滑，明日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始为期两日的货币政策会议，市场担心美联储可能更接近宣布将缩减购债，但今日交投震荡，成交清淡。

自美联储主席贝南克三周前向国会听证会上表示，如果经济进一步改善，将在“未来几次会议上”决定是否将缩减每月850亿美元购债规模后，市场一直紧张不安。

对美联储刺激计划的上述调整要比一些交易商原先预想的来的更早，且令市场担心在美联储停止购债后不久就会加息。

近几周，对美联储较预期更快转变政策路径的不安扰乱了金融市场，对美联储会维持异常宽松货币政策至少至2015年初的押注之前提振了金融市场。根据路透数据，美股从纪录高位回落，指标10年期美国公债收益率在5月大涨46个基点，为约两年半最大单月升幅。

周一金融时报有关美联储会在今年缩减购债的文章令美国公债卖压加重，因在美联储会议前交易商愈发紧张。

周一稍早，美联储买入55.1亿美元2018-2019年到期公债，为其第三套量化宽松政策的一部分。

路透调查显示，多数分析师相信美联储将在年底前减少购债，有相当一部分的分析师预计美联储早至9月就将缩减购债。

但上述观点并非普遍。由于就业增长仍不大，且通胀迟滞，许多投资人相信市场对贝南克5月的讲话反应过度。上周华尔街日报报导，美联储不太可能一下子就结束购债。报导引发美国公债大涨。

美联储将在周三1800GMT发布货币政策声明，之后1830GMT，贝南克将举行记者会。

在美联储会议前，美国公债市场的日内波幅因交易减少而被夸大。

根据全球最大的美国公债经纪-交易商ICAP，1800GMT，有约1,900亿美元的美国公债易手，仅为20日移动均值的48%。

指标10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.171%，较上周五尾盘升4.4个基点。

30年期公债 跌23/32，收益率报3.348%，较上周五尾盘升4.5个基点。