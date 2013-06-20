《美债周四展望》公债收益率跳涨，因贝南克暗示将缩减购债规模

虽然美联储在与政策声明同时公布的预估中，降低了对经济增长与通胀的总体估计，但贝南克称，如果有证据证明其最新的预估正确，联储将从今年稍晚开始逐步缩减购债。

“如果随后出炉的数据仍大致符合我们当前的经济预估，我们将继续在明年上半年逐步降低购债速度，并在明年中期前后彻底结束购债，”贝南克称。

但他在美联储缩减刺激政策与收紧政策之间划出明确界限。

FOMC重申，只要通胀料仍低于2.5%，其在失业率降至6.5%或更低前不会升息。美国5月失业率为7.6%。

贝南克在记者会上明确表示，设立的这个门槛仅仅是考虑加息，并不一定会真的加息。

FOMC稍早发布的声明称，其将暂时维持每个月850亿美元的购债规模。不过其并未承诺会在今年后仍维持这一步伐，让部分交易商的期望落空。

“总体感觉当然非常强硬，”Eaton Vance Management的全球固定收益联席主管Eric Stein说。

指标指10年期公债价格 回落1-15/32，收益率较周二尾盘上扬17个基点，报2.355%，根据路透数据，此为2012年3月以来首见水准。

七年期公债 在所有品种中表现最差。根据路透数据，其收益率大涨近22个基点，为2010年12月以来最大单日涨幅。

市场大跌令本季收益惨淡的公债投资者进一步受创。iShare长期公债上市交易基金(ETF) 日内下跌1%，本季以来下跌约4.8%。

“我认为目前有不少人都在争着逃离债市，”Guggenheim Partners公债交易主管Jason Rogan说。

跌势波及所有债券领域。

Tradeweb数据显示，10年期TIPS 价格跌至2011年2月以来最低，与10年期公债的利差收报2.04%，盘中稍早一度扩至2.10%。