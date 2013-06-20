《美债周五展望》公债价格下跌，因美联储缩减购债计划的意图更明朗

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 市场大跌使美国公债收益率触及近两年最高

* 收益率攀升可能损及楼市和经济复苏

* 对美联储放慢购债进度的担忧重创全球信贷市场

路透纽约6月20日 - 对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候缩减购债规模的担忧周四拖累美国公债价格走低，使指标公债收益率攀升至2011年8月以来最高，持续了一个月的跌势尚无结束的迹象。

期间，公债价格跌势非常迅猛。iShares巴克莱20年以上上市交易基金累计回落约10.7%，同期内道指 跌幅为1,500点。

若公债收益率攀升之势持续，这可能会阻碍经济复苏。美联储曾表示，如果经济复苏足够强劲，联储将退出过去四年持续向银行系统注资，以应对全球金融危机的刺激举措。

“我们正处在利率体制转变的过程中。利率的长期转变趋势是上升，”ProShare Advisors LLC资本市场主管Stephen Sachs表示。

有迹象显示，其他信贷市场正在收紧，主要是中国，该国的银行间隔夜拆借利率触及纪录新高。这也是导致公债价格走低的因素之一。

10年期公债收益率今日攀升至2.42%，为2011年8月以来最高。公债收益率是抵押贷款利率和其他长期借贷成本的基准。

公债收益率突然大涨引发市场担忧这将损及楼市复苏。周四公布的数据显示，美国5月成屋销售触及三年半高位，显示楼市复苏加速。

外界担心美联储将较部分交易商预期的时间提前结束近零政策，这种疑虑周三被证实，美联储主席贝南克给出了如何及何时削减850亿美元购债规模的计划。

公债收益率攀升拖累美国和全球其他信贷市场的表现，导致投资级和垃圾级债券的发行暂停，投资者和发行人均对公债收益率大幅攀升持谨慎态度。

近一个月前，贝南克提出了缩减购债规模的想法，自那以后，市场对美联储政策的认知已开始发生改变。

公债市场跌势迅猛且范围广泛，从对冲基金到大型基金经理的各类投资人纷纷抛售，公债收益率攀升将抵押贷款利率推升至一年来首见水平。TLT ETF今日的成交量为2012年5月以来最大，到1930GMT，成交量超过2,400万股。

近期数据显示，通胀回落，低于美联储设定的2%的目标，引发市场臆测美联储发出缩减购债规模的信号可能有些为时过早，但贝南克周三在记者会的讲话打消了市场的上述担忧。

市场对贝南克讲话的反应显示投资者重新评估通胀前景。目前投资者对通胀回落的担忧加剧，今日进行的70亿美元30年期通膨保值公债标售需求疲弱反映了这一情况。

衡量通胀预期的指标之一，10年期公债名义收益率与10年期通膨保值公债收益率之差今日跌至1.98%，为2011年12月以来最低水平。

现货市场，指标10年期公债价格 回落12/32，至94-9/32，收益率报2.401%，较周三尾盘高约5个基点。盘中触及2.471%，根据路透数据，为2011年8月以来最高。

30年期公债 今日跌幅最大。盘中一度回落逾2个大点，收益率攀升至约22个月最高3.548%。

iShares iBoxx Investment Corporate Bond Fund过去两天累计下跌2.5%，触及14个月低位。(完)