《美债一周展望》本周遭到抛售，给下周的990亿美元公债标售蒙上阴影

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 公债收益率触及22个月高位，因担心美联储减少支持

* 指标公债收益率势将录得2003年以来最大周度升幅

* 美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债

* 下周财政部将标售990亿美元公债

路透纽约6月21日 - 美国公债价格周五续挫，收益率升至逾22个月高位。本周美国公债市场表现惨淡。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在今年稍后缩减购债，投资人仓皇出逃。

市场抛售使下周美国财政部990亿美元公债标售的需求前景变得黯淡，因本周的70亿美元30年期通膨保值债券标售情况不佳，尽管部分分析师表示，收益率可能高到足以吸引低吸投资人。

“投资人对重回市场犹豫不决。参与度可能会下降，”U.S. Bank的Wealth Management Group固定收益部门主管Jennifer Vail谈及下周的公债标售时表示。

除了公债外，投资人也进一步削减公司债、抵押贷款支持债券(MBS)和新兴市场债券仓位，因美联储主席贝南克周三阐述了联储将如何缩减每月850亿美元购债的进程，购债计划是现行的第三套量化宽松政策的主要组成部分。

根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)提供的数据，最近一周，投资人从应税美国债市基金中撤走了5.08亿美元，为连续第三周资金外流。

公债遭遇重创，因银行、对冲基金和央行减持公债的投资仓位，而抵押贷款公司因应目前收益率大涨而抛售作为债券组合对冲的公债。

几乎所有一级市场交易商的经济学家都预计美联储将在今年年底前开始缩减购债，许多经济学家还预计将在9月开始。

二级市场中，指标10年期公债 价格跌近一大点，收益率报2.533%，较周四尾盘升11.7个基点。稍早10年期公债收益率高见2.542%，根据路透数据，为自2011年8月来最高。

本周，10年期公债收益率势将大涨40个基点，根据路透数据，这是2003年3月来最大单周升幅。

根据路透数据，在美联储每月购买400亿美元的抵押贷款支持债券市场，由房利美担保的房屋贷款支持的票息为3.0%的30年期债券 较五年期美国公债收益率溢价增至2.20%，为2011年12月来最高。

成交连续第三日放量，全球最大的公债交易商间经纪公司ICAP表示，截至周五1800GMT，有4,920亿美元美国公债易手，较20日均值4,339.41亿美元高14%。

CME Group称，公债期权周四成交量创纪录，达到171万口合约易手。

**中期债本周遭重创**

尽管在4月以来收益率大涨的走势中，较长期美国公债价格跌幅最大，但本周五年期和七年期公债表现最差，因美联储第三套量化宽松政策购债行动主要针对的是这些年期的公债。

周五，美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债，为目前购债行动的一部分。

五年期公债 价格跌18/32，收益率报1.428%，七年期公债 跌25/32，收益率报1.971%，均为2011年8月来最高收益率。

许多投资人原先押注美联储会继续目前的购债进度至少至年底，所以买入中期公债。

比如，根据路透数据，管理约1,780亿美元资产的全球最大的债市基金PIMCO总回报债券基金(Total Return Fund) 在5月底持有的2018年2月28日到期，票息为0.750%的美国公债占其管理资产的1.92%，当时在其持仓组合中的权重列第四位。

截至周四，该基金价格本月迄今大跌3.72%，今年迄今的跌幅为2.80%，去年为大涨10.35%。

就在周二，美联储结束两日货币政策会议后贝南克记者会的前一天，太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯还透过推特发出这样一条信息：“东线无战事”。贝南克肯定会小心维持。买入五年期美债。”(完)

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