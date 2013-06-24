《美债周二展望》长期公债价格反弹，关注本周通胀数据

* 多数公债价格缩减稍早跌幅，收益率从高位回落

* 投资人仍紧张，担心重拾跌势

* 周二美国财政部将发售350亿美元两年期公债

路透纽约6月24日 - 美国长期公债价格周一反弹，收益率从近两年高位回落，但投资人仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快缩减购债计划感到紧张。

美联储主席贝南克上周称，联储可能因应经济改善和失业率降低而减少购债，令投资人不安。

一些市场人士认为自贝南克讲话后出现的波动证明，市场已变得依赖联储每月850亿美元购债计划。

“出口不大，所有人同一时间逃离，”Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer表示，“这不仅仅是在美国公债市场，这是全球性的，所有人都在抛售各种资产。”

市场大跌走势从美国公债市场蔓延至股市、信贷工具和新兴市场，各种资产的波动性也上升。

周一午后，随着股市脱离日低，长债转升，为市场可能正在接近某种程度的稳定带来希望。

“有时卖盘会枯竭，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，但补充道目前称近期跌势告终尚为时过早。

达拉斯联储银行总裁费希尔表示，即便联储减少刺激措施，但仍在执行宽松政策。这可能有助于带动对公债的买盘。

本周美国财政部将发售990亿美元附息公债，可能令债市进一步走软。周二财政部将发售350亿美元两年期公债、周三和周四将分别有350亿美元五年期和290亿美元七年期公债进场。

指标10年期公债 升1/32，收益率报2.54%，盘中一度升至2011年8月来最高的2.67%。

30年期长债 大涨17/32，收益率报3.56%，盘中高见2011年9月来最高的3.65%。

通膨保值债券(TIPS)周一稍早也遭受重创，根据TradeWeb数据，五年期TIPS收益率 周一转平，一度在零之上交投，为2011年2月来首次。

TIPS收益率近几个交易日攀升，因市场预期美联储缩减购债以及通胀前景迟滞。

市场将密切关注周四出炉的5月个人消费支出(PCE)数据，以寻找是否通胀在较低水准趋稳、或上升、或物价压力持续下滑的迹象。

4月该指数按年增幅跌至1.05%的纪录低点，继续下滑可能令美联储能够缩减刺激措施的可能性降低。

“市场不应忘记那是一个关键因素，通胀长时间保持在低位将影响未来量化宽松政策的路径，”Brien称。

周一，美联储买入36.8亿美元2019-2020年到期的公债，这是其购债计划的一部分。