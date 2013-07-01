《美债周二展望》公债价格微升，因ISM制造业就业分项指数下滑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但尾盘报价略有调整)

* 公债价格收复稍早失地

* ISM制造业就业分项指数下滑

* 关注周五美国非农就业报告

* 分析师预计6月非农就业岗位增加16.5万

路透纽约7月1日 - 美国公债价格周一略微上扬，此前一关键的6月制造业就业分项指数下滑，助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能继续购债以支撑就业市场的臆测。

供应管理协会(ISM)周一公布，美国6月制造业指数上涨，但就业分项指数为近四年最差。

这对周五美国政府将发布的6月非农就业报告也不是好兆头。

“(ISM就业分项指数下滑)是非常不利的发展，因这同未来就业状况相关，”ED&F Man Capital Markets债券交易主管之一的Thomas di Galoma表示，“对周五公布的美国就业数据而言，这不是一个好兆头。”

尽管路透访查的分析师预计6月非农就业岗位增加16.5万，但Wilmington Broad Market Bond Fund联席经理Wilmer Stith表示，周五数据令人失望的可能性“肯定”令投资人会认为美联储不会很快放缓购债。

他表示，如果美联储不急于退出，其他国家的央行还有什么理由这么做？特别是在收益率远高于几个月前水准的时候。

“经济数据不是太好，也不是太坏。这没有为美联储更快或更晚缩减购债提供背景，所以市场就抓住收益率高企的时机了，”Stith表示，“10年期公债收益率较两个月前高近100个基点。当像今天这样不好不坏的经济数据公布时，收益率在该水准是有吸引力的。”

指标10年期公债 在ISM数据发布前跌9/32，尾盘涨4/32，收益率报2.473%。

30年期长债 升14/32，收益率报3.475%，上周五尾盘报3.499%。

上周一，指标10年期公债收益率触及22个月高位2.67%，高于贝南克称可能缩减购债计划前的2.20%区域，以及5月初略高于1.60%的水平。

就业报告若不佳则被视为对债市有利，因可能为美联储不能在今年放缓购债提供依据。

尽管公债收益率在高位具吸引力，但Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示，一些投资人在周五就业报告发布前会试图“减仓”。

“本周投资人都将逢高出货，”他表示，“由于本周还有(独立日)假期，周中的交投将会清淡。”

公债收益率在上季升至两年高位，按iShares Barclays 20-year-plus上市交易基金(ETF) 走势来看，美国公债价格上季表现为2012年来最差，该ETF上季大跌约6.5%，为去年首季来最大季度跌幅。

近几周，债市基金处境艰难，汤森路透旗下理柏上周四发布的数据显示，最近一周投资人从美国的应税债市基金中撤走了86.2亿美元资金，为自2008年来首次连续四周资金外流。

里奇蒙联储总裁拉克尔上周五表示，投资者在消化美联储今年稍晚将缩减购债计划的消息时，金融市场的波动性将增加，市场需做好准备，但这是正常的调整，应该不会拖累经济成长。 (完)

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