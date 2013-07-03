《美债周五展望》公债价格下滑，投资人翘首以待周五非农就业报告

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 美国周五发布6月非农就业数据

* 分析师预计6月新增非农就业岗位16.5万-路透调查

路透纽约7月3日 - 美国公债价格周三下滑，独立日假期前今日市场提前收市，投资人翘首以待周五的就业市场数据，该数据可能有助于为美联储购债计划前景提供更多线索。

美国债市今日提前至1800GMT收市，周四将因美国独立日假期休市一天。

市场将在周五重开，当日美国将公布非农就业数据。该数据将可能有助于解答美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时将可能开始缩减购债的问题。

美国就业市场的体质是政策制定者下决定的主要因素。投资人和分析师仔细研读之前的就业报告以寻找线索。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，高于分析师的预期的16万。美国劳工部报告也称，美国6月29日当周初请失业金人数降至34.3万人(预估为34.5万)，前一周为34.8万。

对美联储可能缩减购债的任何迹象都对美国公债不利。相反，如果经济数据疲弱可能提升美联储将维持支撑经济措施一段时间的看法。

美国商务部公布，美国5月贸易逆差为450.3亿美元，预估为逆差401.0亿美元。 该数据就一度提振美国公债。

“贸易逆差扩阔意味着美国可能下修第二季GDP预估值，”CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen称。

指标10年期公债 跌9/32，收益率由周二尾盘的2.47%升至2.505%。

但对避险的需求令美国公债不致于跌得太多。

“随着现任政府下台期限临近，埃及愈发成为关注焦点，葡萄牙政府也一片混乱，”ED&F Man Capital Markets债券交易部一位主管Thomas di Galoma表示。

埃及总统穆尔西的国家安全顾问表示，埃及正在发生军事政变。但美国国务院称，埃及形势依然动荡，但美国不能确认是否发生军事政变。

投资人关注周五的非农就业报告。美联储政策制定者希望看到失业率由目前的7.6%降至接近6.5%，就业成长强劲且持稳。

三菱东京日联银行董事总经理兼首席金融分析师Chris Rupkey表示，“公债收益率上扬需要强劲的就业数据支撑，若要9月初就缩减量化宽松政策，也需要强劲的就业数据。我们将拭目以待。”

Rupkey对6月新增非农就业岗位的预估值为16.5万，同市场预估值一致。他表示，整体请领失业金数据“支持失业率降低0.2个百分点至7.4%”的预估。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价