《美债周二展望》公债价格下滑，受美联储缩减购债忧虑打压

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 中期公债价格连跌第四日

* 美联储买入15.8亿美元2036-2043年到期公债

* 美国债市周二提前收市，圣诞节休市

路透纽约12月23日 - 美国公债价格周一下滑，交投清淡，中期公债连跌第四个交易日，因投资人担心如果经济增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较上周暗示的更早升息。

五年期公债收益率触及三个月高位，七年期公债收益率徘徊在9月中来最高水准附近，因投资人出脱中期公债收益率可能持低的押注。美联储上周三宣布将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

分析师表示，美联储承诺如果失业率保持高位且通胀率困于2%目标之下，将维持短期政策利率在近零水准，这是旨在中和缩减购债的影响。

不过分析师表示，这样的“前瞻性指引”对通胀的温和程度并不及部分交易商原本预期的水准。随后引发一波对中期公债的卖盘，但刺激了一些对长债的买盘，因美联储提前而不是推迟缩减刺激措施，政策转变显示正采取措施应对长期通胀。

自上周中长期公债收益率差急剧收窄暗示投资人担心美联储结束购买资产计划后不会太久就是升息，且对美联储政策沟通工具是否有效有疑虑。

“市场继续在适应缩减购债后的环境。市场认为前瞻性指引可靠度不高。尽管美联储预估升息会推迟，但市场正在消化升息会提前，”管理约4,000亿美元资产的Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

被市场视为判断交易商对美联储利率政策和购债计划转变看法的五年期和30年期公债收益率差，周一尾盘持于9月来最窄的2.15个百分点。

一个月前，该收益率差还高见2.55个百分点，之后美国公布了一系列令人鼓舞的经济数据，包括强劲的11月就业报告。

“之前有些投资人布仓不佳。他们原本认为收益率曲线会趋陡，目前出现一些出脱这些交易，这损及中期债，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。

周一发布的数据显示，美国12月消费者信心升至五个月高位，11月消费者支出为夏季来表现最强的一个月。

五年期公债 跌3/32，收益率报1.690%，较上周五尾盘升2个基点。五年期公债收益率稍早升至1.744%，根据路透数据，为9月13日来最高。

30年期长债 跌11/32，收益率报3.845%，较上周五收盘升2个基点。自美联储宣布缩减购债决定以来，30年期长债收益率跌约10个基点。

美联储周一买入15.8亿美元2036-2043年到期公债，长债跌势有所缓和。这是本周仅有的一次回购。

指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.926%，升4个基点。

周二，美国债市将提前至1900GMT收盘，周三将因圣诞节假期休市。

另外，美国最大的期货交易所运营商芝加哥商业交易所(CME) 周一表示，将调整一些3月14日债券期货 交易价格，此前该期货在海外市场交易中出现异常的价格攀升。

根据一些价格指标，该期货走势导致相应的30年期公债收益率 一度急挫达40个基点，至约3.50%，之后迅速反弹至3.83%。

分析师和交易所表示，这些反常交易看上去没有对今日债券期货交易造成持续影响。在交易进行直至CME调整价格期间对现货公债市场造成多大影响尚不明确。(完)

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