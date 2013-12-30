《美债周二展望》公债收益率从两年高位回落，受助于年底买需

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 在假期前交投清淡

* 10年期公债收益率仍接近3%

* 投资人和银行向美联储借入1,030亿美元公债，规模创纪录

路透纽约12月30日 - 指标美国公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年假期临近，市场交投清淡。

“今日是本年最后交易日的前一天。公债实在表现出色，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen说。

“公债价格预期不会大幅变动，”他补充说，一些交易员休假。

公债收益率回吐美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月公布缩减购债后录得的部份涨幅。美联储本月宣布，随着经济改善，自1月起将缩减每月公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模100亿美元至750亿美元。

10年期美国公债 价格上升9/32，收益率报2.974%，周五升至2011年7月来最高的3.002%。

指标公债收益率自去年年底来上升大约125个基点，因全球最大经济体重拾一些动能。美股累创纪录新高，因投资人撤出避险公债，吸纳较高风险资产。

银行和投资人在年底整理资产负债表，买入低风险公债，扶助对公债的需求。

这年底需求也在附买回市场反映出来，纽约联储周一在其逆向附买回操作中接纳以公债为抵押品的1,025.73亿美元资金，规模创下纪录高位。纽约联储自9月来试验逆向附买回操作。

30年期公债价格 升18/32，收益率报3.906%，低于周五尾盘的3.945%。

美联储暗示将维持短期利率在近零水准，因为就业市场仍存在不确定性且通胀压力温和。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel说，这些物价压力可能是未来一年的主要焦点。

“假设明年经济增长和预期一致，债市投资人炒作的题材将是通胀，”Vogel说。(完)

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