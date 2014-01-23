《美债周五展望》公债上涨，因股市下跌且中国制造业数据疲弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 弱于预期的中国数据重燃公债买需

* 美国初请失业金人数和预估一致，表明就业温和增长

* 美国将首次推出150亿美元两年期浮息公债

* 财政部周四标售150亿美元10年期通胀保值公债(TIPS)

路透纽约1月23日 - 美国公债价格周四攀升，指标公债收益率跌至六周低位，因美股下跌，且数据揞示中国制造业放缓，重燃投资人对美债的买需。

中国制造业数据疲弱且一份报告显示美国制造业增长放缓，令投资人降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将加快缩减购债速度的押注。这帮助压低指标公债收益率跌至约六周低位。

受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。

“今日公布的中国数据令人意外，驱使人们返回避险的公债市场，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer说。

公债投资人开始关注下周三美国财政部将首次标售两年期浮息债。

财政部下周首次推出的150亿美元浮息债，适逢该周将举行定息公债标售，包括320亿美元两年期公债，350亿美元五年公债和290亿美元七年期公债。

财政部周四标售150亿美元10年期通胀保值公债(TIPS) 。这次标售整体需求为2009年4月来最弱，但间接投标高于均值，占买入规模的超过一半。

10年期通胀保值公债尾盘报98-17/32，高于周三的98。

尽管美国和中国制造业数据逊于预期，但一份政府报告显示美国就业市场情况还算令人鼓舞。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.6万人，和预期一致。

**经济数据良莠不齐**

尽管美国经济数据好坏不一，但分析师表示，最新数据将不太可能阻止美联储在下周会议继续缩减购债规模。

“美联储将不愿意在开始缩减购债后，马上改变其政策路线，”Raymond James的Phifer表示。“他们很可能宁可在缩减刺激方面矫枉过正。”

美联储决策者将在下周二和周三举行政策会议。分析师预计，决策者将在会议上决定进一步缩减第三轮购债计划，该计划旨在压低长期借贷成本以扶助经济。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月会议上决定，自1月起将月度购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。一些分析师预期，美联储在下次会议上将决定把月度购债规模再缩减100亿美元。

在公开市场，指标10年期公债 升22/32，收益率报2.777%，较周三尾盘低大约8个基点。

10年期公债收益率在午后交易中触及六周低位2.759%，因美股扩大跌幅。

美国股市周四收低，道指连续第三日下跌，因中国公布令人失望的制造业数据，且美国企业季报好坏不一。

30年期公债 价格大涨1-12/32，收益率报3.68%，较周三收盘水准下跌约8个基点。路透数据显示，30年期公债收益率稍早触及11月初来最低的3.661%。

美联储进行最新一轮回购操作，也为长债提供支撑。美联储买入13.9亿美元2038-2043年到期公债。(完)

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