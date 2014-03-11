《美债周三展望》公债价格小涨，受乌克兰紧张局势及中国经济放缓的担忧支撑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容仅略有调整)

* 公债价格小涨

* 三年期公债标售结果疲弱

* 投资人关注美联储货币政策会议

路透纽约3月11日 - 美国公债价格周二小涨，投资人对乌克兰和俄罗斯的地缘政治紧张局势，以及中国经济疲弱的担忧，刺激了一些对避险公债的需求。

解决乌克兰危机的外交斡旋陷入僵局，乌克兰代总统宣布组建志愿国民警卫队，而被罢黜的乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)坚称他仍是合法领导人。

“如果你意识到乌克兰局势无法解决，你就会开始保护自己。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel谈及避险美国公债有一些需求时表示。

交易商还在揣摩近期显示中国2月出口意外同比下挫18%的数据。中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 数据令市场对全球第二大经济体-中国经济放缓的担忧加重。

尽管今日公债价格小涨，但指标公债价格在上周下挫后仍相对较低。地缘政治紧张局势有所缓和以及美国公布的就业数据强于预期，上周带动指标10年期公债收益率大涨18个基点，报2.79%。

上周五10年期公债收益率触及2.82%的六周高位。

交易商表示，在本周新债标售前，公债价格仍低。尽管周二财政部标售的300亿美元三年期公债需求有些令人失望，但本周之后的标售预计仍会吸引买家。

今日三年期公债标售得标利率为0.802%，略高于预期，包括机构投资人在内的外部买家得标不到新债的一半，这些都显示需求不振。

财政部周三将发售210亿美元的10年期公债，周四将发售130亿美元的30年期公债，本周新债规模总计640亿美元。

交易商还表示，在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，公债价格将保持低位。一些投资人预计美联储将暗示上调短期利率，及进一步缩减购买资产。交易商表示这些举措会殃及指标公债价格。

指标10年期公债 升4/32，收益率报2.768%，周一尾盘报2.784%。

商务部公布数据显示，尽管1月销售录得近五年最大跌幅，但趸售(批发)库存增幅大于预期，公债价格一度小跌。

Calvert Investments固定收益投资组合经理人Vishal Khanduja表示，趸售库存增加可能暗示首季美国国内生产总值(GDP)成长增强。

Khanduja称10年期公债收益率本周可能保持在2.70-2.80%区间内。

美联储周二买入11.5亿美元2036年2月至2043年8月到期的公债，对公债价格影响不大。

30年期长债 升11/32，收益率报3.708%。

美股三大股指收低，标普500指数 跌0.51%。 (完)

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