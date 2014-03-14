《美债周五展望》公债价格触及一周高位，因乌克兰克里米亚紧张局势升级

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未变)

* 美国国务卿克里就克里米亚公投的言论令公债收益率下跌

* 中国经济数据疲弱支撑避险公债需求

* 最新一周美国初请失业金人数降至去年11月底来最低

路透纽约3月13日 - 美国较长期公债价格周四上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区就入俄的公投如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。

美国务卿克里周四表示，如果克里米亚就是否加入俄罗斯的公投如期在周日举行，美国和欧盟将在周一针对俄罗斯采取“一系列严厉的措施”。

尽管欧盟和美国表示将对俄罗斯实行制裁的立场较预期更强硬，但俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行新的军事演习，在占据乌克兰克里米亚地区的计划上没有让步迹象。

“人们认为更大冲突的可能性较之前所想的更高，”美银美林美国利率策略部主管Priya Misra说。她表示，投资人忧虑推动公债需求。

对中国经济增长的忧虑持续，也令投资人不安。了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。

刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增11.8%，低于预估中值13.5%。

“中国经济成长预期是推动全球经济的巨大发动机，任何动摇这基石的消息都会带来避险人气，”RBS Securities美国公债策略师Gabriel Mann说。

美国10年期公债 价格较周三尾盘猛涨，最新上扬21/32；收益率报2.65%，而周三报2.726%。

30年期公债 最新上涨1-10/32。

在强于预期的美国零售销售和初请失业金人口数据公布后，长期公债价格稍早走低，后逆转跌势，攀升至3月4日以来最高。

美国商务部周四公布，美国2月零售销售较前月增加0.3%，结束两个月连跌的颓势，预估为增加0.2%。美国2月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为31.5万人，预估为33.0万人。

初请失业金人口减少和零售销售增长显示，在去年底和今年初，严寒天气扰乱美国正常经济活动后，美国经济增长在逐步加快。

财政部周四标售130亿美元30年期公债。诸如机构投资者等直接投标购买规模占供应的12.59%，所占比例为去年12月以来最低，显示需求疲弱。

今日的标售，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)购买37.4亿美元2018年3月至11月到期的公债对公债价格影响不大。

美国股市三大指数全线走低，因围绕乌克兰的紧张局势升级。标普500指数 收跌1.17%。(完)

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