《美债一周展望》公债价格小涨，克里米亚公投前气氛愈发紧张

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未变)

* 克里米亚公投前气氛愈发紧张

* 美国2月生产者物价指数(PPI)下滑

* 3月初美国消费者信心降低

路透纽约3月14日 - 美国公债价格周五小涨，在乌克兰克里米亚周末公投前，西方和俄罗斯的紧张局势加剧，而美国公布的数据显示，通胀继续保持低点，且消费者信心疲弱，支撑了公债的避险买盘。

西方将对俄罗斯实施制裁的言论甚嚣尘上，而俄罗斯也承诺会有报复措施予以回应。周五俄罗斯海军表示，战斗机已经开始在地中海上空进行训练演习，声明可能令俄罗斯与乌克兰在克里米亚未来上的紧张局势升级。

另外，美国劳工部公布，2月生产者物价指数下滑，受服务业成本降低拖累，暗示不存在通胀压力增加的风险。

“通胀如此之低、且有这么多经济和政治不确定性，公债收益率真的很难出现大涨行情，”Wells Capital Management高级投资组合经理人Margaret Patel表示。

显示消费者信心疲弱的数据也带动了对公债的需求。周五公布的数据显示，3月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值从之前一月的81.6降至79.9。

对中国经济成长的担忧持续，提振对公债的需求。中国总理李克强周四警告称，2014年经济面临“重大挑战”。此外有关中国将出现更多债务违约的预期，让市场仍然担心金融业状况。

“中国经济放缓将拖累全球经济成长，”Calvert Investments投资组合经理人Matt Duch表示。他称这种担忧扶助公债价格维持了周四的升势。

周四，较长期美国公债价格上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区是否入俄的公投如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。

美国10年期公债 收益率本周下滑14个基点，根据路透数据，这是去年9月来最大周度跌幅。

美国10年期公债价格最新上涨1/32，收益率报2.647%，周四尾盘报2.653%。

30年期公债 涨8/32，收益率报3.587%，周四尾盘报3.60%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五买入11.5亿美元2036年2月至2043年8月到期公债，对公债价格影响不大。

交易商焦点转向下周美联储为期两日的货币政策会议，预计将维持缩减每月购债规模的进度。

美国股市周五在交投震荡中收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人愈发担心俄罗斯和乌克兰的紧张关系。 (完)

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