《美债周二展望》公债价格在新债供应前大致持稳

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 克里米亚完成公投，公债的避险买需下降
* 美联储预料将缩减购债规模，调整前瞻性前引
* 公债收益率保持在近期区间内，因经济数据好坏不一
路透纽约3月17日 - 美国公债价格周一下跌，因克里米亚周日举行的公投没有发生重大暴力冲突，降低了避险需求。此外，投资人静待倍受关注的美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三的政策会议。
克里米亚周一正式申请加入俄罗斯，之前该地区领袖宣布在公投中有97%的投票者支持脱离乌克兰。乌克兰政府和西方国家表示这次公投不合法，引发西方国家对俄实施制裁。
公投结束扶助投资人出脱在周五建立的避险买盘，当时因忧虑乌克兰紧张局势在周末升级。
“俄罗斯公债市场反弹，周末前的避险买盘有所减退，目前市场静待美联储周三会议结果，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易部主管Tom Tucci说。
指标10年期公债 周一下跌13/32，收益率从周五尾盘的2.65%上升至2.69%，且处于过去两个月交投区间2.57-2.82%的中段。
美联储周三会议声明预料将继续缩减购债，但可能调整前瞻性指引。
“美联储将不再以特定经济指标为升息门槛，将采取更全面的做法，会取决于一系列广泛经济指标的主观评估。美联储正尝试将政策进一步正常化，”Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy表示。
美联储曾表示，在失业率降至6.5%前不会升息，美联储官员原本认为至少可保留这一承诺至2015年中。但1月失业率已经触及6.6%五年低位，2月上升至6.7%。
美联储寻求在逐步缩减货币刺激计划时，将短期利率保持在纪录低位，市场预期美联储本周将宣布把月度购债规模再缩减100亿美元。
不过，预料公债收益率短期仍处于相对低位，因经济数据仍然显示前景喜忧参半，且近期一系列经济数据疲弱，部份归因于恶劣的天气。
公债价格小幅下跌，此前数据显示美国2月制造业产出反弹，升幅强于预期，且录得六个月来最大升幅，此为经济活动受恶劣天气影响后势头增强的最新迹象。
“美联储维持低利率将面临越来越大的挑战，我认为，当美国经济数据仍然良莠不齐时，美联储将会成功应对挑战。但一旦美国经济开始更强劲增长，我们将看到较短期公债的波动性上升，”McCarthy说。
美联储周一买入25.4亿美元2019年至2021年到期公债，周二将买进10-12.5亿美元2036年至2044年到期的公债。
周一公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行3月制造业指数上升，因新订单与库存跳增。不过升幅小于预期。
全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国3月住宅建筑商信心小幅增长，但仍然较为疲弱，因市场仍存忧虑。 (完)
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