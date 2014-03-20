《美债周五展望》短期公债收益率上升，续受美联储主席叶伦讲话影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未变)

* 交易商消化美联储主席叶伦讲话

* 上周美国初请失业金人数增加五千

* 2月美国成屋销售下降0.4%

路透纽约3月20日 - 美国两年期公债收益率周四徘徊在六个月高位附近，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示美联储可能较预期提前升息。

叶伦周三在美联储政策会议结束后的记者会上表示，可能在结束当前购债计划后约六个月开始升息。她的讲话引发市场抛售公债，因投资者担忧美联储可能提前开始调整近零利率政策。

叶伦表示，联储可能在今年秋季结束大规模资产购买计划。她的讲话迫使交易员重新考虑美联储将保持近零利率至少至2015年下半年的观点。

“短期公债收益率上升，因预期联邦基金利率将被上调，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。自2008年底以来，美联储一直维持利率在近零水准，以帮助经济从衰退中复苏。

联邦基金利率期货跌至1月来最低水准。

根据CME Group的FedWatch，2015年4月联邦基金利率期货 跌1.5个基点，报99.735，显示交易商预计美联储在明年4月会议上升息的机率为51%，这高于周三的47%和一个月前的约34%。

美国10年期公债 收益率报2.78%，较周三尾盘的2.77%小升。

两年期公债收益率 尾盘报0.4319%，略高于周三尾盘的0.424%。周三，该收益率一度升至0.448%，为9月来最高。

五年期公债收益率 报1.71%，高于周三尾盘的1.7%，也徘徊在周三高位附近，周三该收益率一度劲升16个基点，报1.712%，为2013年7月来最大单日升幅。

尽管短债收益率上升，但长债收益率持稳，因投资人预计美国较预期提前升息会在较长期内放缓通胀。

30年期公债 涨2/32，收益率报3.667%，周三尾盘报3.67%。

交易商表示，叶伦讲话的影响盖过了美国周四公布的经济数据。费城联储公布3月制造业活动指数由2月的-6.3升至9.0，显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动成长优于预期。

劳工部公布，上周初请失业金人数增加5,000，增幅低于预期，显示出就业市场的一些潜在力道。

美国成屋销售数据对公债价格的影响不大。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售较前月下跌0.4%，年率为460万户，为2012年7月来最低，预估为460万户。1月确定为462万户。

叶伦的讲话也殃及今日美国财政部标售130亿美元10年期通膨保值债券。包括机构投资人的直接标购得标率仅为7.93%，为去年9月来最低。

美联储周四买入26.3亿美元2022年5月至2023年11月到期的公债，对债市影响甚微。

美股三大股指周四上涨，受强于预期的美国制造业和就业数据带动。 (完)

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