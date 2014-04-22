《美债周二展望》公债收益率基本持平，市场静待960亿美元公债发售

* 交易商预计即将公布的美国数据乐观

* 交易商对分离主义者与乌克兰政府间的冲突反应冷淡

* 市场静待本周960亿美元的公债发售

路透纽约4月21日 - 美国公债收益率周一基本持平，因预期又将有一轮强劲的美国经济数据出炉，限制对公债的避险买盘，另外，交易商对乌克兰冲突反应冷淡，更看重缓解该国冲突的努力。

尽管乌克兰冲突周一并无缓解的迹象，但交易商将注意力放在上周出炉的向好美国经济数据，和有关四国在日内瓦签署的缓解乌克兰危机的国际协议上。上周四公布的数据显示，美国初请失业金人口仍处在低位，且工厂活动强于预期。

“随着天气转暖，经济正在大幅改善，”Wilmington Trust的固定收益组合经理Wilmer Stith谈到近期公布的美国乐观数据时表示。

交易商预计，本周公布的美国耐久财订单，新屋和成屋销售，周度初请失业金人口及消费者信心等数据都可能利好，将支持严冬过后，美国经济活动改善的观点。

这些预期限制了对公债的避险买盘。在乌克兰局势方面，交易商关注俄罗斯、乌克兰、欧盟和美国上周四发表的缓解该地区紧张局势的联合声明。

“自日内瓦会议后，边缘政策行动减少，”Wilmington Trust的Stith说，“这导致寻求避险的膝跳反应有所减少。”

交易商关注缓解危机的努力，尽管乌克兰冲突周一继续，亲俄分离主义武装人员没有放弃占领的政府大楼的意思。

美国政府表示，如果未来两周分离主义者不撤离他们在乌克兰东部占领的政府大楼，将把责任归咎于俄罗斯，并对该国实施新的经济制裁。

交易商还表示，市场涨跌受限，因上周五市场因耶稣受难日假期休市，且欧洲和很多拉美国家的金融市场周一因复活节假期继续休市。

“市场处于一种观望态势，”BMO Capital Markets的固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

交易商还在等待本周将进行的960亿美元新附息公债标售。美国政府将分别在周二发售320亿美元两年期公债，周三发售350亿美元五年期公债，在周四发售290亿美元七年期公债。

交易商称，即将有960亿美元新债供应入市的预期未对周一的公债价格产生影响。

“过去的经验已经证明，这样的发售规模会轻松被市场消化，” Wilmington Trust的Stith表示。

指标10年期公债价格 尾盘下跌1/32，收益率报2.715%，上周四尾盘报2.71%。30年期公债收益率 尾盘报3.52%，周四尾盘报3.51%。

五年期公债收益率 尾盘报1.72%，与上周四尾盘的1.73%基本持平。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一购买36.5亿美元2019年1月到12月到期的公债。此举对市场影响甚微。

美国股市周一小涨，投资者等待关键企业本周稍后公布业绩。(完)

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