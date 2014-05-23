《美债周五展望》公债价格小跌，因美国楼市和制造业数据转强

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 美国4月成屋销售增长1.3%
* 5月制造业增幅超过预期
* 一周初请失业金人数接近七年低点
* 财政部发售130亿美元10年期TIPS，获稳健需求
路透纽约5月22日 - 美国公债价格周四小跌，此前美国公布的成屋销售和制造业活动数据强劲，提振了投资人信心，而高于预期的周度初请失业金人数也未能刺激避险买盘。
全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋销售较前月增长1.3%，年率为465万户，预估为468万户。这是九个月内第二次增长。
金融数据公司Markit称，美国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.2；4月为55.4。路透调查分析师预估为55.5。
“收益率若要进一步下滑，我们需要看到经济数据转差,”LPL Financial市场策略师Anthony Valeri。
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为32.6万人，预估为31.0万人，但仍接近七年低点，显示就业市场持续复苏。
30年期公债价格 尾盘回落6/32，收益率从周三尾盘的3.416%上扬至3.427%。指标10年期公债价格 尾盘下挫4/32，收益率从周三尾盘的2.536%攀升至2.5517%。
两年期公债价格 大致持平，收益率报0.346%，周三尾盘报0.339%。
交易商也消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录，该记录暗示美联储并不急于升息。
Samson Capital Advisors投资长onathan Lewis指出，美联储维持低利率的同时每月还买入450亿美元债券，这是在向经济挹注流动性，提升了通胀预期，从而推高较长期公债的收益率。
美国财政部周四发售130亿美元通膨保值债券(TIPS)，根据分析师，包括海外央行在内的间接投标得标的占比创纪录。
美联储买入9.7亿美元2039年11月至2043年8月间到期公债，对公债价格影响不大。
交易商还表示，美股小涨给公债价格带来压力。标普500指数 收高0.24%。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/许娜；审校 母红/李爽)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美