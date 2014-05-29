更正-《美债周五展望》指标公债收益率从11个月低点小幅回升

(因英文原文有误，内文第七段去年6月以来最低“2.422%”应改为“2.402%”)

* 美国首季GDP下修幅度大于预期，但投资人未受影响

* 美国七年期公债标售得标利率为10月来最低

* 美联储拉克尔预计明年第二季升息“合情合理”-CNBC

路透纽约5月29日 - 美国指标10年期公债收益率周四从11个月低点小幅回升，因数据显示美国首季经济三年内首次出现萎缩，但这并未改变今春经济强劲反弹的观点。

债市今日也消化了290亿美元七年期公债供应，投资人对今日标售需求平均，得标利率为2.010%，为10月来最低。本周美国财政部完成了950亿美元新债供应。

企业活动被下修导致首季美国国内生产总值(GDP)下滑1.0%，大部分由库存减少引起。尽管下滑幅度大于预期，但并没有严重到能改变第二季经济大幅度复苏的前景。

而且分析师表示，近期债市上扬已经将收益率拉低至符合这一成长水准的程度。

“债市已经消化了颇为疲弱的经济成长。所有人都知道将会是萎缩，尽管萎缩的程度比他们预料的要大。收益率没有进一步下滑的空间。”Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke表示。

里奇蒙联储银行总裁拉克尔对CNBC电视表示，经济温和成长的前景可能足以令美联储考虑在明年第二季开始升息。

指标10年期公债价格 收益率报2.447%，较周三尾盘升1个基点，今日盘中触及去年6月以来最低2.402%。

30年期公债价格 收益率报3.304%，较周三收盘升2个基点，盘中稍早该收益率触及3.278%的11个半月低点。

因部分欧洲市场休市，美国公债收益率在窄幅区间内反弹，今日成交较往日更淡静。这显示近几周对债券强劲的需求暂歇。

“可能是时候市场自身修正，回落一些。”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Sean Murphy表示。

美国公债收益率之前下滑，是因经济忧虑、同乌克兰冲突相关的避险需求以及包括月底投资组合调整和出脱对公债收益率上升押注的技术面因素。

交易商表示，海外投资人热衷美国公债，因同德债相比，美债收益率相对较高。投资人预计欧洲央行下周可能降息以扶助欧元区经济。

不过在美股上涨，标普500指数连续三日创新高的情况下，债市上升的程度也令一些分析师和投资人困惑。(完)

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