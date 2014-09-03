《美债周四展望》公债收益率走低，因投资者对乌克兰和平计划存疑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 普京概述停火计划；乌克兰总理称其为“权宜之计”

* 美国公司债供应将是9月影响债市的主要因素

路透纽约9月3日 - 美国指标公债收益率周三从三周高位回落，逆转稍早的涨势，因对俄乌间和平谈判能否成功的疑虑，令对两国采取行动结束在乌克兰东部战事的计划所保存的希望蒙阴。

30年期公债领涨公债价格涨势，收益率从两周高位回落。

尽管俄罗斯总统普京周三表示，有望在本周达成协议，结束在乌克兰东部的战事。但乌克兰总理稍后表示，俄罗斯的计划是在北约峰会前的“权宜之计”。他在措辞尖锐的声明中称，“普京的真正的计划是要消灭乌克兰，重建苏联。”

“乌克兰局势仍存在一些不确定性，”ED&F Man的固定收益利率和信用产品交易部主管Tom di Galoma表示。

“在我看来，他们抛出一个不确定的停火计划，是因为美国总统在爱沙尼亚访问，我认为，他们害怕北约即将举行的峰会，因此，普京暂时后撤一步。但我认为，冲突还将继续。”

在尾盘交易中，美国10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.40%，低于周二尾盘的2.42%。收益率稍早触及8月13日以来最高2.46%。

美国30年期公债价格 涨12/32，收益率从周二的3.17%降至3.15%，稍早攀升至两周高位3.21%。

Di Galoma称，一旦公债价格走低，投资者都将逢低买入。“投资者仍需要存续期，”他说。

周三稍早，公债收益率受到一波美国公司债供应的支撑。在夏季沉寂了一段时间后，9月公司债发行再度活跃起来。周二，约有210亿美元的公司债发行交易公布，周三又有更多的公司宣布部发行新债。其中Lowe's Cos 宣布发行12.5亿美元公司债。

美国公司债供应推动公债收益率普涨，法国农业信贷银行的全球利率策略部主管David Keeble表示。他还指出，供应压力将继续支撑公债收益率。(完)

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