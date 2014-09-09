《美债周三展望》短期公债收益率上涨，因预期美联储对升息态度强硬

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 在旧金山联储研究发布后，交易商关注美联储会议

* 三年期公债收益率将收在2011年4月来最高

* 美国发售三年期公债，得标利率为2011年来最高

* 交易商等待即将发售的公债

路透纽约9月9日 - 美国三年期公债收益率周二势将收在逾三年最高水准，因投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场的预期增强。

旧金山联储银行周一发布的研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度，交易商今日还在消化这份报告，愈发担心美联储可能在9月16-17日下一次货币政策会议上暗示较预期更早的升息。

上述担忧刺激了一些卖盘，特别是对较短期公债，尽管短期公债标售结果强劲。美国财政部数据显示，今日发售的270亿美元三年期公债得标利率为1.066%，为自2011年4月以来三年期公债标售的最高得标利率。

“在市场聚焦美联储立场可能更为强硬之时，升势想要有许多后续跟进是非常困难的，”巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds谈及三年期公债收益率在标售后仍上涨时表示。

两年期公债收益率势将收在逾三年第二高的水准。

除了联储的研究外，分析师表示，鉴于美国经济数据不断改善，持续的低收益率和美联储宽松的政策是没有道理的。

“10年期公债收益率在不到2.50%水准挣扎，”Payden & Rygel执行总监Jim Sarni表示，“经济成长在加快，就业状况在改善。”

分析师还表示，交易商在等待更多公债标售，卖出一些公债，为了以更低的价格买回。财政部将在周三和周四分别发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

美国10年期公债 跌8/32，收益率由周一尾盘的2.47%升至2.5%，盘中稍早触及8月5日来最高的2.51%。

30年期公债 跌4/32，收益率由3.22%升至3.23%。三年期公债 跌3/32，收益率报1.03%，周一尾盘报0.99%，势将收在2011年4月来最高水准。

两年期公债收益率 尾盘报0.56%，有望收在2011年5月来第二高的水准。(完)

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