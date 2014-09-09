《美债周三展望》短期公债收益率上涨，因预期美联储对升息态度强硬

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)
* 在旧金山联储研究发布后，交易商关注美联储会议
* 三年期公债收益率将收在2011年4月来最高
* 美国发售三年期公债，得标利率为2011年来最高
* 交易商等待即将发售的公债
路透纽约9月9日 - 美国三年期公债收益率周二势将收在逾三年最高水准，因投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场的预期增强。
旧金山联储银行周一发布的研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度，交易商今日还在消化这份报告，愈发担心美联储可能在9月16-17日下一次货币政策会议上暗示较预期更早的升息。
上述担忧刺激了一些卖盘，特别是对较短期公债，尽管短期公债标售结果强劲。美国财政部数据显示，今日发售的270亿美元三年期公债得标利率为1.066%，为自2011年4月以来三年期公债标售的最高得标利率。
“在市场聚焦美联储立场可能更为强硬之时，升势想要有许多后续跟进是非常困难的，”巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds谈及三年期公债收益率在标售后仍上涨时表示。
两年期公债收益率势将收在逾三年第二高的水准。
除了联储的研究外，分析师表示，鉴于美国经济数据不断改善，持续的低收益率和美联储宽松的政策是没有道理的。
“10年期公债收益率在不到2.50%水准挣扎，”Payden & Rygel执行总监Jim Sarni表示，“经济成长在加快，就业状况在改善。”
分析师还表示，交易商在等待更多公债标售，卖出一些公债，为了以更低的价格买回。财政部将在周三和周四分别发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。
美国10年期公债 跌8/32，收益率由周一尾盘的2.47%升至2.5%，盘中稍早触及8月5日来最高的2.51%。
30年期公债 跌4/32，收益率由3.22%升至3.23%。三年期公债 跌3/32，收益率报1.03%，周一尾盘报0.99%，势将收在2011年4月来最高水准。
两年期公债收益率 尾盘报0.56%，有望收在2011年5月来第二高的水准。(完)
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(翻译 张荻； 审校 白云)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。