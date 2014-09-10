《美债周四展望》公债收益率上升，美联储对通胀态度料更为强硬

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 财政部发售210亿美元10年期公债，需求不一
* 交易商等待发售130亿美元30年期公债
* 交易商为美联储更为强硬的态度作准备
路透纽约9月10日 - 美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，此前交易商出售公债，为新的供应预留空间，且继续预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。
在美国财政部发售210亿美元10年期公债后，以及周四还将发售130亿美元30年期公债前，指标10年期公债触及逾一个月最高水准，30年期公债升至略低于一个月的最高水准。
周三的公债标售需求不一，包括海外央行等间接投标得标率为2011年12月来最高，但直接投标得标率为12月来最低，一级市场交易商购入的份额为5月来最小。
“海外的庞大需求颇为醒目，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。不过他指出，来自美国的需求“迟滞”，令标售的总体结果有好有坏。
标售后，10年期公债收益率小涨至逾2.54%的日高，但很快回稳到今日交投区间内。
交易商出售公债，为美联储在9月16-17日下一次的货币政策会议上采取更为强硬的货币政策立场作准备。分析师表示，美联储可能暗示较预期更早的升息，以因应美国就业增长的进展。
旧金山联储银行周一发布的研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度，引发对美联储基调更为强硬的预期。
“市场对经济复苏以及经济应对升息的能力变得过分悲观了，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，“如果经济数据良好，美联储没有理由不早点升息。”
Misra表示，公债收益率，特别是对可能升息更为敏感的短债收益率，预计将在美联储会议前继续上升。
美国10年期公债 跌10/32，收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早升逾2.54%触及8月1日以来高位。
30年期公债 跌22/32，收益率由周二尾盘的3.23%升至3.27%，稍早触及8月13日来最高的约3.28%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较