《美债周二展望》公债收益率下滑，因欧洲数据疲弱及美国平均时薪增幅不大

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 疲弱的欧元区数据带动对美国公债的需求

* 上周五就业报告中平均时薪增幅不大令投资人预期美联储或推迟升息

* 就业市场状况指数9月升2.5点

* 本周美国财政部将发售610亿美元新债

路透纽约10月6日 - 美国公债收益率周一小跌，因欧洲经济数据疲弱，且上周美国公布的9月就业报告中平均时薪增幅不大，令投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。

德国经济部报告，8月工业订单大跌5.7%。研究机构Sentix周一公布调查显示，欧元区10月投资者信心连续第三个月下跌，触及2013年5月迄今最低水准-13.7，暗示欧元区将滑入衰退。

“你可以看到欧洲正面临的挑战，”Wells Fargo Advisors首席固定收益策略师Brian Rehling表示，“在全球公债收益率纷纷回落的情况下，美国公债收益率难以大涨。”

分析师表示，交易商也关注到9月就业报告中平均时薪增长令人失望。尽管非农就业岗位增加以及失业率下滑，但平均时薪在过去12个月仅小增2.0%。

更易受到美联储升息影响的中短期公债收益率周一跌幅最大，因预计美联储可能维持宽松政策更久。

另外，联储从19项就业相关指标中提炼出的新就业市场状况指数在9月上升2.5点，8月为升2.0点。

该读数仍远低于4月的7.1，以及今年月增幅均值4.1，凸显就业市场进展缓慢。

“这再度提醒市场，美联储主席叶伦才是做决定的人，她看问题的角度更广，更深，不仅仅是失业率和就业岗位增幅，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示。

美国财政部周二将发售270亿美元三年期公债，周三和周四还将发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

美国三年期公债 尾盘升4/32，收益率由上周五尾盘的1.04%降至0.99%。

指标10年期公债 尾盘升7/32，收益率报2.42%，上周五尾盘报2.45%。

30年期长债 升5/32，收益率由3.13%降至3.12%。

美股周一下滑，标普500指数 收低0.16%。 (完)

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