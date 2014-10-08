《美债周四展望》美联储发布会议记录后中短期公债收益率下滑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 交易商认为美联储会议记录对升息的态度温和

* 美国标售210亿美元10年期公债，需求疲弱

路透纽约10月8日 - 美国中短期公债收益率周三下滑，此前交易商认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新货币政策会议记录暗示，联储将继续保持宽松的货币政策立场。

美联储9月中会议记录显示，联储内部有关是否调整利率指引的意见分歧加大，但一些与会人士希望在宽松政策上宁可失之过于耐心。

“看来这将是通胀态度更温和的联储委员新的口头禅：尽管从一些主要指标来看，可能提前升息是有道理的，但保持耐心也是必要的，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

他指出，在会议记录公布后，交易商将美联储首次升息时机的预估由明年6月推迟至明年9月。根据CME Group的FedWatch，美国2015年短期利率期货升至合约高位，显示交易商认为美联储在明年7月升息的几率不到50%。

交易商密切关注美联储何时将升息的线索。中短期公债收益率跌幅最大，因这些年期的公债被视为最易受联储升息影响。

会议记录发布后，指标10年期公债收益率小跌，之前在美国财政部标售210亿美元10年期公债后一度上涨。今日10年期公债标售投标倍数仅为2.52，为2012年8月来最低。

美国财政部周四将标售130亿美元30年期公债。

美国三年期公债 尾盘升9/32，收益率报0.90%，为8月20日来最低，周二尾盘报0.99%。

指标10年期公债 尾盘升4/32，收益率报2.34%，周二尾盘报2.35%。稍早在全球交易时段，该收益率跌至8月29日来最低的2.327%。

30年期长债 跌9/32，收益率由3.06%升至3.07%，稍早触及去年5月来最低的3.04%。

美国五年期公债 尾盘升10/32，收益率由周二尾盘的1.64%降至1.57%，稍早触及1.565%的8月19日来最低。

美国股市周三大涨，主要股指创下今年最大单日升幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录令投资人放心，除非经济表现能够支持，否则美联储不会开始升息。 (完)

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